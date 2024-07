Tunisini col machete, panico nel centro di Verona: ferito un agente e uno degli stranieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanta paura a Verona, dove due tunisini, uno dei quali armato di machete, hanno scatenato il panico tra i passanti facendo scattare l'allarme: le concitate fasi di arresto si sono concluse con un incidente, dato che una vettura della polizia di Stato ha investito un agente e uno dei nordafricani, ferendo entrambi.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 luglio. Sono all'incirca le ore 14.00 quando alcuni cittadini terrorizzati contattano le forze dell'ordine per segnalare la presenza di uno straniero che, con un grosso machete stretto in mano, stava camminando tranquillamente per le vie del centro in compagnia di un giovane amico.

Pochi minuti dopo, presso i Portoni della Bra, per la precisione nelle vicinanze del ristorante McDonald's, sopraggiunge una pattuglia della polizia di Stato. Gli agenti entrano immediatamente in azione, ma si trovano ad avere a che fare con la forte ostilità di uno dei due magrebini. A causa di ciò, quindi, i poliziotti sono costretti a usare le maniere forti e bloccano a terra i due extracomunitari, provvedendo a sequestrare il machete segnalato dai cittadini, un'arma con la lama lunga 35 centimetri.

L'arrivo dei soccorsi

Stando a quanto riferito a L'Arena da alcuni testimoni presenti in quegli attimi concitati, è proprio in questo momento che improvvisamente una delle "pantere" della polizia inviate come rinforzo dalla questura sopraggiunge ad alta velocità: in apparenza senza controllo, la vettura travolge uno degli agenti impegnati nelle operazioni di fermo e uno dei due tunisini. Dovrebbe essersi trattato di un incidente: l'ipotesi al momento più accreditata è che sia rimasta inserita la marcia del cambio automatico.

Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre da sotto l'auto il tunisino, che è stato prontamente trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento: le sue condizioni, apparse inizialmente molto gravi non sono risultate per fortuna tali, e lo straniero se l'è cavata con due fratture, una a un dito e l'altra a un polso. Anche il poliziotto travolto dall'auto dei colleghi è rimasto ferito, e ha avuto necessità di ricorrere alle cure ospedaliere, ricevendo una prognosi di 5 giorni.

L'incarico di effettuare i rilievi e dare avvio alle indagini sul caso è stato affidato agli uomini del comando della polizia locale di Verona. La posizione dei due magrebini è tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria.