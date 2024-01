"Maledizione di Pompei", turista con il cancro restituisce reperti rubati

Aveva prelevato indebitamente alcune pietre dal sito archeologico di Pompei, forse per avere un souvenir sui generis a ricordo della sua visita. Ma le ha restituite per posta nei giorni scorsi, insieme ad una lettera nella quale sosteneva di essersi ammalata di cancro a causa della "maledizione di Pompei". Protagonista della vicenda è una giovane turista rimasta anonima, che si è scusata del gesto in una missiva indirizzata al direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel. Proprio quest'ultimo ha reso noto l'accaduto, in un post sul social network X. Nel testo, scritto a penna su foglio bianco, la donna non specifica a quando risalga il suo tour a Pompei (anche se potrebbe risalire ad un paio d'anni fa, da quanto si intuisce). Ha però specificato di aver riportato con sè qualche pietra pomice dagli scavi, dicendosi non a conoscenza della maledizione.

Di cosa si tratta? Secondo una credenza popolare, chiunque si appropri in modo indebito di oggetti dell'area archeologica viene colpito da eventi nefasti. La maledizione di Pompei è stata anche argomento di un libro, pubblicato circa una decina d'anni fa. La turista ne è a quanto sembra venuta a conoscenza in un secondo momento. Ed attribuendo la scoperta della malattia alla maledizione, avrebbe pensato di scusarsi e di restituire le pietre. "Non sapevo della maledizione. Non sapevo che non avrei dovuto prendere delle pietre - ha scritto la turista nella lettera, rivolgendosi al direttore - nel giro di un anno mi sono accorta del cancro. Sono giovane e in salute, e i medici dicono che è solo "sfortuna". Per favore accetti le mie scuse e questi pezzi. Mi dispiace" .