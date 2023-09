Turista tedesco si arrampica sulla Fontana di Nettuno di Firenze: danni per 5mila euro

A pochi giorni di distanza dallo sfregio al loggiato del Corridoio vasariano di Firenze, un nuovo episodio di vandalismo colpisce ancora una volta il cuore della città gigliata: a finire nel mirino di un turista tedesco è infatti la Fontana di Nettuno, detta anche di Piazza o il Biancone.

Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 settembre, il 22enne ha infatti deciso di salire sul celebre monumento sito in Piazza della Signoria per fare uno scatto "suggestivo" da pubblicare sui social network. Nella sua scalata verso la statua di Nettuno, tuttavia, il tedesco ha compromesso il gruppo scultoreo.

Stando a quanto riferito in un comunicato ufficiale da Palazzo Vecchio, sarebbe stata danneggiata nello specifico la zampa anteriore destra del cavallo: la parte ha subito il distacco di alcune stuccature che erano state realizzate nel corso del restauro del 2018. Non solo, dato che, a seguito di un esame più approfondito condotto dagli esperti sul monumento di Piazza della Signoria, è stato notato un danno anche nella zona superiore del carro: questa, realizzata in marmo rosso, ha infatti subito il distacco di una porzione triangolare di circa 25 x 20 millimetri. Un danno, quello causato dal turista tedesco di 22 anni, che è stato stimato dai tecnici del comune intorno ai 5mila euro.

Stando alla prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, che sono ancora al lavoro sul caso, e diffusa in una nota da Palazzo Vecchio, l'episodio si sarebbe verificato intorno all'una del mattino. Il responsabile avrebbe deciso di scavalcare la recinzione posta a protezione della Fontana di Nettuno salendo sul bordo della vasca. Con un balzo si poi è arrampicato sulla zampa del cavallo, riuscendo a raggiungere la base della carrozza e, dopo essersi fatto scattare alcune foto dagli amici, è tornato indietro. Il danneggiamento si sarebbe verificato in questa seconda fase: durante la discesa, infatti, il 22enne tedesco ha appoggiato ancora una volta il piede sulla zampa anteriore destra del cavallo, staccandone una porzione.

L'allarme, tuttavia, è scattato solo quando il responsabile è uscito dall'area recintata della fontana, cosa che ha consentito allo stesso 22enne e ai suoi amici di fuggire dal posto e far perdere, almeno inizialmente, le proprie tracce.

Per fortuna i filmati delle videocamere di sorveglianza hanno inchiodato il giovane alle sue responsabilità: identificato e individuato, il turista teutonico è stato denunciato in base alle nuove disposizioni in materia di "distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici".

"Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie" , ha commentato il primo cittadino di Firenze su X-Twitter. "Il sistema di allarme ha funzionato: grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni" , ha concluso il sindaco Dario Nardella.