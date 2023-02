"Perché non dite nulla?". La Pro Vita smaschera le femministe radicali

"Prostituzione, criminalità e violenza in alcune stanze d'albergo a Ravenna. Tutto regolare? Associazioni femministe e sindacaliste, perché non dite nulla?". Queste le frasi che si leggono su alcuni manifesti affissi sul territorio provinciale di Ravenna. Nelle intenzioni dei promotori rappresentano una "stoccata" al mondo femminista, reo a loro avviso di essere rimasto in sostanziale silenzio davanti ai recenti episodi di sfruttamento della prostituzione e di violenze emerse (stando a quanto riportato dalle cronache locali) nel capoluogo ravennate amministrato dal centrosinistra. Si tratta dell'iniziativa dell'Associazione Pro Vita & Famiglia varata nelle scorse ore, che sarà accompagnata da un esposto in procura per sollecitare ulteriormente le forze dell'ordine alle indagini e ad azioni di contrasto al fenomeno.

L'episodio principale al quale l'associazione fa riferimento risale alle scorse settimane, quando la polizia individuò dodici ragazze straniere (prive del permesso di soggiorno) che sarebbero state condotte in Italia e costrette a prostituirsi sulla Riviera Romagnola. A detta della Pro Vita, il residence nel quale le giovani vivevano si trovava peraltro a poche centinaia di metri dalle sede delle sezioni locali delle associazioni femministe e da quelle di alcune sigle sindacali, accusate a quanto pare di non aver espresso una netta presa di posizione di condanna sul tema. Diversamente da quanto avrebbe invece fatto Forza Italia, che tramite il capogruppo in consiglio comunale Alberto Ancarani ha presentato nei giorni scorsi un'interrogazione al sindaco PD Michele De Pascale per chiedere all'amministrazione di far luce sulla vicenda.

La provocazione dell'Associazione