Uccide la moglie a forbiciate e chiama il 112

Dramma familiare in Puglia. Un uomo di circa 75 anni ha ucciso la moglie e dopo poi chiamato i carabinieri: "Venite, ho ucciso mia moglie". Il femminicidio è stato compiuto nell’abitazione della coppia a Mariotto, frazione del comune di Bitonto, a pochi passi da piazza Roma.

Ha usato un paio di forbici per colpire sua moglie. Sono state ritrovate sul luogo dell’omicidio. Dopo avere aggredito la donna il pensionato si è colpito al torace: si è ferito ma non in modo grave. Al loro arrivo i carabinieri lo hanno trovato barricato in bagno. È stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Bari dove è ricoverato e piantonato.

La vittima, Lucia Chiapperini, avrebbe compiuto 75 anni a settembre. L'assassino è Vincenzo Visaggi, operaio in pensione, coetaneo della coniuge. Il padre della donna è morto la scorsa settimana all’età di 99 anni. I due abitavano in una palazzina ad un piano nel centro di Mariotto.

Molto conosciuta in paese, la coppia aveva tre figli, un maschio e due femmine.

"Questa mattina, a Mariotto, una donna è stata uccisa - scrive sui social il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci -. È stata spezzata una vita e con essa il respiro dell’intera comunità. Nel tempo pasquale, in cui la sofferenza della Madonna Addolorata ci parla di un dolore muto, lacerante, questo fatto risuona con un’eco ancora più cupa. Non ci sono parole giuste.

C’è solo il silenzio di chi osserva l’ingiustizia e ne resta ferito. Bitonto oggi è ferita. E piange in silenzio con Mariotto, con chi ha conosciuto questa donna, con chi ne sentirà l’assenza. Non aggiungo altro. Non servono parole, oggi".