Ultima Generazione, tensione al tribunale di Milano: cos'è successo

Mattinata di tensione oggi a Milano, dove gli attivisti di Ultima Generazione si sono presentati per manifestare in favore dei compagni finiti in tribunale per l'imbrattamento dell'opera LOVE di Maurizio Cattelan. Il fatto risale a pochi giorni fa: un gruppo di eco-vandali ha gettato della vernice gialla sulla scultura, conosciuta come "Il Dito" e raffigurante un dito medio alzato, presente in piazza Affari, a poca distanza dal palazzo della Borsa di Milano.

Il rinvio a giudizio

Nel corso della mattinata odierna, mercoledì 17 gennaio, si è tenuta l'udienza preliminare nei confronti degli attivisti coinvolti. I soggetti, ritenuti responsabili dell'atto vandalico del 15 gennaio, sono stati rinviati a giudizio e il processo è fissato per il prossimo 18 marzo. Il Comune di Milano sarà parte civile.

Ultima Generazione ha organizzato un sit-in in favore dei compagni, che si è tenuto proprio di fronte al palazzo di giustizia. I militanti si sono dati appuntamento per le 11.30 e hanno esposto degli striscioni, che recavano le scritte: "Fondo riparazione" , " Sala più LOVE a Milano ", " Love Yellow" e "L'unica offesa veramente è la Terra" .

Lo scontro con la Lega

A raggiungere l'area dinanzi al tribunale di Milano anche alcuni membri della Lega Giovani. " Andate a lavorare " e " Anche respirare inquina, pensaci" sono solo alcuni dei cartelli esposti dai militanti, che hanno voluto condannare l'operato degli attivisti di Ultima Generazione.

Fra i due gruppi si sono generate delle tensioni, tanto che gli agenti della Questura sono intervenuti per separare le due fazioni. In breve è stata fortunatamente ristabilita la calma.

Le parole di Cattelan

L'artista Maurizio Cattelan, direttamente coinvolto nella vicenda dato che è stata imbrattata una sua opera, è intervenuto rilasciando una nota. Cattelan, interpellato dall'avvocato Gilberto Pagani, ha precisato che il monumento non è rimasto danneggiato e che dopo l'intervento di ripristino è tornato al suo stato originario. "Non mi sono sentito offeso né danneggiato. Sono infatti certo che gli autori – le cui intenzioni e i cui obiettivi sono stati ampiamente resi noti – abbiano agito senza intenti aggressivi nei confronti miei o della mia opera ", ha dichiarato.