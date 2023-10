Va a prendere l'amico fermato per guida in stato d'ebbrezza, ma è ubriaco pure lui. Patente ritirata

Era stato invitato da un amico, il quale era stato appena fermato dalla polizia locale e sanzionato per guida in stato d'ebbrezza, a recarsi sul posto per prenderlo e riportarlo a casa. Peccato però che anche lui, a quanto pare, avesse alzato il gomito: sottoposto a sua volta all'alcol test, è risultato avere un tasso alcolemico superiore di tre volte al consentito e si è quindi visto ritirare la patente. Sembra una gag tratta da un film comico, invece stiamo parlando di un episodio concretizzatosi nelle scorse ore a Rimini.

A darne notizia è la stampa locale, attingendo dal report dei controlli di routine effettuati soprattutto nel corso dello scorso fine settimana dalla polizia locale e dalla squadra di polizia giudiziaria. Un'attività che ha consentito tra le altre cose di controllare 70 veicoli transitati sul territorio comunale della città romagnola, portando oltretutto al ritiro di 16 patenti di guida. E nell'ambito di queste operazioni di controllo, è emersa la storia curiosa che ha per protagonisti due giovani.

Uno dei due stava guidando tra le vie della realtà comunale romagnola, quando è stato per l'appunto intercettato dagli agenti. Gli operatori lo hanno quindi invitato ad accostare, chiedendogli di favorire i documenti e di sottoporsi successivamente all'etilometro. E il responso non avrebbe lasciato dubbi: il ragazzo aveva un tasso alcolemico che superava la soglia di 0,5 g/l, ovvero il limite previsto per legge. Alla luce di ciò, è quindi stato sanzionato e non ha potuto rimettersi al volante della propria auto. Per farsi riportare a casa, ha quindi telefonato ad un amico, mettendolo al corrente della situazione ed invitandolo a raggiungerlo al più presto. Un invito che l'interlocutore ha accettato: è salito sul proprio scooter e si è diretto verso la zona nella quale era stato effettuato il primo controllo.

Lo scooterista, che aveva a sua volta assunto bevande alcoliche in quantità, non si aspettava forse di essere controllato. Subito dopo aver scorto l'amico, lo avrebbe invitato a salire sulla moto e ad andarsene. Prima di lasciarli andare però, gli agenti hanno evidentemente reputato opportuno sottoporre anche il nuovo arrivato all'alcol test. E non è mancata la sorpresa: stando a quanto riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, il giovane aveva a quanto pare un tasso pari a 1,65 g/l, ovvero superiore al triplo del valore massimo consentito dalla legge. E su queste basi, gli agenti si sono visti costretti a ritirargli la patente. A coronamento di una serata che nessuno dei diretti interessati dimenticherà a breve, con tutta probabilità.