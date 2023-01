Va in tilt convoglio della Circumvesuviana: pendolari a piedi sui binari

Continuano i disagi per i pendolari della Circumvesuviana di Napoli. Questa mattina, alle ore 6.25, il convoglio proveniente da Sorrento e diretto a Pompei si è fermato nelle vicinanze di Castellammare di Stabia. Come hanno scritto sui social media alcuni passeggeri, all’altezza della stazione di Moregine c’è stato un forte rumore, come uno scoppio, e si sono viste scintille dal finestrino. A quel punto si è verificato un black out con l’interruzione totale della rete elettrica. Il capotreno ha avvisato i pendolari del grave guasto all’impianto dicendo di attendere nuove comunicazioni, ma sono stati in molti a decidere di scendere sui binari e proseguire a piedi fino a Pompei.

L’ennesima disfunzione del servizio Eav ha scatenato l’ira degli utenti che sui social hanno sfogato la loro rabbia. “Abbiamo percorso i binari come se fossimo in pellegrinaggio – si è lamentata una donna – per raggiungere Pompei, poi da lì ognuno si è arrangiato come ha potuto per raggiungere il luogo di lavoro o di studio” . L’Eav, l’Ente autonomo del Volturno, che gestisce il trasporto pubblico su ferro, ha diramato una nota nella quale ha spiegato i motivi del disagio. “Causa problemi tecnici alla linea aerea – c’è scritto nel comunicato – la circolazione è interrotta tra Torre Annunziata e Castellammare, pertanto i treni in partenza da Napoli diretti a Sorrento, limiteranno a Torre Annunziata, e in treni in partenza da Sorrento limiteranno a Castellammare. A breve partirà il servizio di bus navetta tra Torre Annunziata e Castellammare” .

La Circumvesuviana è una rete ferroviaria nell'est dell'area metropolitana di Napoli. Completamente alimentato elettricamente, il sistema utilizza lo scartamento ridotto di 950 mm e gestisce 142 km (88 mi) di percorso su sei linee. È completamente separato dalle altre linee ferroviarie nazionali e regionali. Ha 96 stazioni con una distanza media tra le stazioni di 1,5 km (0,9 mi). La ferrovia della Circumvesuviana copre un ampio bacino di utenza di oltre 2 milioni di persone, distribuito in 47 comuni, tra cui Scafati, San Valentino Torio e Sarno in provincia di Salerno e Avella e Baiano in provincia di Avellino.

La rete costituisce un'importante arteria commerciale e fornisce servizi alle destinazioni turistiche di Pompei ed Ercolano. Tutti i percorsi partono dal capolinea di Napoli Porta Nolana, passano per la stazione di Napoli Garibaldi prima di dividersi in diverse diramazioni verso i Comuni della provincia. Un viaggio lungo l'intero percorso più lungo, i 47 km (29 mi) da Napoli a Sorrento, dura circa un'ora.