Senza il sole, niente Rai. La beffa del sistema fotovoltaico in Val d'Aveto

"Appena fa buio e nelle giornate nuvolose o di pioggia non riusciamo a vedere i canali televisivi della Rai. Per noi è un problema serio, oltretutto abbiamo già pagato il canone" . Sono esasperati gli abitanti della Val d'Aveto, una conca situata tra le regioni Liguria ed Emilia-Romagna, inserita tra la città metropolitana di Genova e la provincia di Piacenza. Da più di un anno i residenti, perlopiù anziani, specie nei Comuni di santo Stefano e Rezzoaglio, non ricevono con regolarità il segnale della televisione di Stato e, nonostante le continue lamentele, il problema non viene risolto in maniera definitiva. Il motivo dei disagi è semplice: l'impianto di trasmissione funziona con i pannelli solari ed è evidente come solo nella stagione estiva si riescono a captare i canali Rai senza difficoltà. Con il cambio di stagione, l'arrivo del maltempo e l'accorciarsi delle giornate quasi sempre dopo le ore 20 comincia il blackout.

L'impianto Rai a pannelli solari

La Rai è dovuta ricorrere ai pannelli solari per i continui guasti della rete elettrica. Nell'area della Val d'Aveto sono continue le scariche di fulmini che, negli anni Ottanta, hanno completamente distrutto le centraline. A quel punto i funzionari della televisione di Stato hanno deciso di investire sul fotovoltaico e da quel momento sono cominciati i problemi. La situazione è peggiorata dallo scorso anno, ovvero dal momento in cui si è passati al nuovo digitale. "Forse le apparecchiature consumano più energia - hanno dichiarato al quotidiano la Repubblica alcuni cittadini - forse non sono stati sostituiti tutti i pannelli, fatto sta che durante le notti e le giornate di pioggia la Rai spariva" .

I reclami

A partire da dicembre 2022 i residenti hanno prodotto una serie di reclami collettivi aiutati dalle amministrazioni comunali. La Rai è intervenuta provvedendo a potare gli alberi nelle zone dove facevano ombra ai pannelli solari, ma dopo poco tempo il segnale è tornato a essere ballerino. La televisione nella Val d'Aveto è ormai un miraggio, dato che anche gli altri canali privati sono difficili da captare. Ecco perché gli abitanti, che oltretutto pagano il canone, almeno vorrebbero vedere i programmi Rai. Oltre alla Tv, problemi di ricezione si sono verificati negli ultimi tempi anche per quanto riguarda le linee telefoniche e di conseguenza Internet funziona a singhiozzo.