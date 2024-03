Valanga in Alto Adige: 16enne travolto dalla neve muore in Val Passiria

È stato travolto da una valanga mentre era impegnato in una sciata fuori pista a Plan, in Val Passiria (Alto Adige): è morto così, senza avere alcuna possibilità di scampo, Markus Raffl, ragazzo di 16 anni originario di Moso in Passiria, piccolo comune della provincia autonoma di Bolzano.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, l'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 3 marzo. Il giovane era uscito di casa da solo per andare a sciare, una situazione non inusuale. I suoi familiari, che hanno iniziato a preoccuparsi per via dell'eccessivo ritardo del 16enne, hanno lanciato l'allarme intorno alle ore 19.30.

Da quel momento sono scattate le ricerche da parte dei soccorritori, che hanno purtroppo rinvenuto il corpo senza vita di Markus dopo circa due ore di ricerca, poco prima delle 21.00. Inutile ogni tentativo di soccorso: il ragazzo, travolto da una valanga mentre stava sciando, si trovava sotto la neve. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, il giovane sarebbe salito in quota utilizzando l'ultima cabinovia del Karjoch, proprio poco prima che venisse chiusa a causa dell'elevato pericolo di valanghe, Una volta in alto, Markus avrebbe iniziato la sua discesa solitaria verso valle, sciando fuori pista: proprio durante il percorso sarebbe rimasto travolto dalla slavina. Anche ora il pericolo di valanghe lungo la cresta di confine è fissato al terzo grado sui cinque massimi, e questo a causa delle abbondanti nevicate cadute nei giorni scorsi.

Il "freeride", cioè la sciata fuori pista, è una pericolosa pratica purtroppo molto diffusa tra i giovani dell'Alto Adige. In genere queste discese vengono immortalate con delle GoPro action cam, delle videocamere di piccole dimensioni spesso fissate sul casco dello sciatore. Le immagini mozzafiato finiscono poi per essere caricate sui social network, per la gioia dei numerosi appassionati della pericolosa specialità.

Il giovane Markus è la seconda vittima di valanghe negli ultimi giorni in Alto Adige: lo scorso mercoledì 28 febbraio è toccato a un turista tedesco di 22 anni, travolto da una slavina durante un'escursione di scialpinismo a Racines, comune della provincia autonoma di Bolzano. I compagni del giovane, una donna e un uomo, erano invece stati salvati in extremis dai soccorritori e ricoverati all'ospedale di Bolzano.