Valanga in Ossola, chi sono le tre vittime: tutti piemontesi del Verbano

Sono stati trovati senza vita tre dei cinque escursionisti sorpresi dalla valanga che questa mattina si è staccata dalla parete est di Punta Valgrande, in Ossola, nel territorio del comune di Trasquera. I tre uomini sono stati letteralmente trascinati via dalla neve e dai detriti, e per loro non c'è stato scampo, malgrado il tempestivo intervento dei soccorsi.

Le vittime, stando a quanto riferito sino ad ora, sono tutte piemontesi, per la precisione del Verbano. Facevano parte del un gruppo di scialpinisti che nel corso della mattinata di oggi - domenica 12 gennaio - stava effettuando un'esursione sulla Punta Valgrande (versante italiano). A quanto pare stavano salendo con i ramponi verso la cresta quando si è verificata la valanga, avvenuta a oltre 2000 metri di quota.

A perdere la vita sono stati il 65enne Gaudenzio "Enzo" Bonini, residente a Ghiffa e titolare di un'autoscuola, il 48enne Matteo Auguadro, un velista di Verbania, e il 34enne Matteo Lomazzi, operaio frontaliere di Verbania. Per i tre non è stato possibile fare nulla. Le salme sono state recuperate dai soccorritori e poi trasportate in elicottero a Villadossola. Adesso si trovano all'obitorio dell'ospedale Castelli di Pallanza.

Restano ancora da stabilire le esatte cause del decesso. Sembra però che i tre uomini non siano morti per il soffocamento dovuto alla neve, quanto piuttosto a causa dei traumi riportati dopo essere stati travolti.

Con loro c'erano gli altri due membri del gruppo - il 32enne Lorenzo Locarni e il 63enne Renato Rossi, entrambi di Verbania - che non

hanno potuto fare nulla per aiutarli. Dopo aver visto i compagni portati via dalla slavina, hanno immediatamente contattato i soccorsi. I due sono stati aiutati dagli uomini del Soccorso Alpino, e al momento sono sotto choc.