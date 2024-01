Vandali danneggiano il presepe nel paese di Bonaccini

Qualcuno ha vandalizzato il presepe allestito nella piazza principale del paese, danneggiando i manichini che rappresentano i personaggi della Natività. E stando agli ultimi sviluppi, i responsabili sarebbero alcuni giovanissimi del luogo. È avvenuto a Campogalliano, una realtà della provincia di Modena di cui è originario Stefano Bonaccini. Il presidente del Partito Democratico, nonché governatore dell'Emilia Romagna, è nato a Modena ma è cresciuto nel paese dell'hinterland che conta attualmente circa 8mila residenti, nel quale ha oltretutto iniziato la sua carriera politica venendo nominato assessore comunale alla cultura e allo sport nel 1990. A rendere noto l'episodio in questione è stato l'attuale sindaco di Campogalliano, Paola Guerzoni, sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.

Annunciando oltretutto di aver già sporto querela, perché i vandali avrebbero a quanto pare danneggiato anche la pensilina di una fermata dell'autobus ed imbrattato la pista ciclabile della zona. A sporgere denuncia per i danni causati al presepe sarà invece la parrocchia. Sulla base di quanto ricostruito, i teppisti avrebbero approfittato dell'assenza di testimoni per prendere di mira la rappresentazione della Natività. Avrebbero lanciato alcuni petardi all'interno del presepe, che scoppiando hanno distrutto alcuni manichini. E dopo si sarebbero dati alla fuga nelle vie limitrofe, cercando di far perdere le proprie tracce. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi della cittadinanza, ricevendo condanna unanime: ad accorgersi del raid vandalico sarebbero stati in primis alcuni residenti che passavano da piazza Vittorio Emanuele II, i quali hanno documentato l'accaduto sul gruppo Facebook "Sei di Campogalliano se..." e messo al corrente le istituzioni.