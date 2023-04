Qualcuno ha imbrattato proprio nelle scorse ore i manifesti elettorali di Fratelli d'Italia, coprendo con la vernice rossa il volto dei candidati al consiglio comunale di Terracina Luca Caringi e Alessandra Feudi. A rendere noto l'episodio sono stati proprio i diretti interessati, documentando il tutto sui social network. Stando a quanto ricostruito, ignoti avrebbero vandalizzato alcuni manifesti affissi sul territorio comunale riguardanti i due candidati consiglieri, coprendone i volti e i nomi e disegnando una croce su entrambi i cartellone.

Un atto vandalico che con tutta probabilità sembrerebbe essere avvenuto durante le ore notturne, con gli autori che hanno verosimilmente sfruttato l'assenza di testimoni. E che non ha lasciato affatto indifferenti Caringi e Feudi, i quali auspicavano una campagna elettorale dai toni moderati.

"Una vigliaccheria non solo nei nostri confronti, ma anche delle famiglie e di tutti i candidati al consiglio comunale. Oltre che nei confronti di tutta la collettività, perché anche in questo caso si è persa l'occasione per trasmettere i valori del rispetto e della sana competizione - hanno commentato su Facebook i due candidati - ci auguriamo che la cittadinanza sappia condannare questo vile attacco alla libertà d'espressione. Siamo certi che se questa è la modalità con cui certi personaggi hanno intenzione di contrastare la nostra azione politica per la città e boicottare la nostra candidatura a consiglieri comunali, significa che siamo sulla strada giusta".

Nella cittadina del Lazio in provincia di Latina gli elettori saranno a breve chiamati a recarsi alle urne e la "febbre elettorale" ha evidentemente già preso il sopravvento. Le ultime tornate elettorali locali in ordine cronologico hanno oltretutto sorriso proprio a Fratelli d'Italia, visto che si sono concluse con la vittoria del centrodestra.