Vandalizzato murale dedicato a Vialli, l'ira dei tifosi: "Gesto da imbecilli"

Uno dei murales dedicati a Gianluca Vialli è stato vandalizzato nelle scorse ore, a Genova. Qualcuno lo ha letteralmente cancellato, lasciando solo il supporto di cemento sul quale era stato dipinto. E tanti tifosi di tutta Italia hanno manifestato sui social il proprio disappunto per quanto avvenuto, visto che non si tratta nemmeno del primo atto vandalico ai danni della memoria dell'ex-attaccante della Nazionale. A denunciare l'accaduto è stata la pagina Facebook "Roberto Mancini & Gianluca Vialli - i gemelli del gol", una fanpage del tifo sampdoriano. Non risparmiando parole dure nei confronti dei colpevoli, ancora ignoti. "Speravamo di non doverlo raccontare, ma è evidente che nemmeno davanti alla morte si riesce ad avere rispetto - si legge infatti nel post - coloro che questa notte hanno vandalizzato il murale blucerchiato dedicato al “nostro” Luca, rientrano solo nella categoria degli imbecilli".

Non è purtroppo il primo sfregio al ricordo del campione scomparso prematuramente a soli 58 anni, lo scorso gennaio: su un'opera d'arte che lo raffigura, installata in un altro quartiere del capoluogo della Liguria, era comparso il mese scorso un adesivo raffigurante un topo anziano in maglia blucerchiata. Stavolta è stato invece preso di mira un altro omaggio all'ex-giocatore di Samp, Juve e Chelsea, quello realizzato al "Molo dell'amicizia": era stata dipinta una parete di cemento con i colori sampdoriani, mettendo al centro il numero 9 che Vialli indossava di norma quando trascinava il club genovese insieme al "gemello" Mancini. A poca distanza dal murale, era stato dipinto anche il coro che la tifoseria blucerchiata aveva dedicato al bomber negli Anni '80. Pur trattandosi di un'iniziativa partita dai tifosi della Samp, l'obiettivo era però quello di unire tutte le tifoserie nel ricordo di Vialli e non era raro vedere sciarpe di altre squadre nei pressi del murale.