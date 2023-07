Varese, dubbi sulla morte di Giusy Caliandro: sarebbe stata investita volontariamente

Inizialmente sembrava si fosse trattato di un incidente, del solito pirata della strada fuggito dopo aver investito e ucciso una donna di 41 anni, Giusy Caliandro. Le indagini degli inquirenti, invece, sembra stiano facendo emergere un’altra verità: la persona finita sotto le ruote di un’utilitaria dal colore scuro, forse nero, sarebbe stata ammazzata di proposito. A Gemonio, il piccolo centro in provincia di Varese dove la 41enne ha perso la vita, c’è incredulità per l’accaduto, ma alcuni testimoni stanno contribuendo a far luce su un episodio a tinte gialle.

Le testimonianze

È stato prima un ragazzo, che ha assistito personalmente all’investimento, a parlare di un gesto volontario da parte di chi guidava la vettura, poi un piccolo imprenditore, che era sul posto prima che Giusy Caliandro venisse investita, a testimoniare un episodio ritenuto molto importante dagli inquirenti. L’uomo, come riporta il Corriere della Sera, ha raccontato di aver visto una ragazza arrivare su un’auto nera. La giovane, che aveva in mano una bottiglia di birra, sarebbe scesa dalla macchina per litigare in maniera accesa con Giusy Caliandro. Il testimone si è poi allontanato per qualche minuto, giusto in tempo per sentire un forte rumore, come un urto. Tornato sui suoi passi non ha visto più la vettura nera, ma solo la 41enne a terra ansimante.

L’indagine

La procura di Varese, intanto, si è chiusa in uno stretto riserbo. Nessuna notizia trapela dai giudici che indagano si quello che potrebbe essere un omicidio preterintenzionale. Troppo delicata la vicenda e una fuga di notizie potrebbe avvantaggiare il presunto assassino. Bocche cucite anche tra i familiari della vittima e dai loro legali. Si attendono i primi pronunciamenti da parte degli inquirenti dopo i racconti dei testimoni. Gli amici, invece, non si danno per vinti e chiedono giustizia per Giusy Caliandro. La donna era molto conosciuta a Gemonio ed era apprezzata da tutti per il suo carattere socievole.