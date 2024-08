"Vediamoci per chiarire". Ma era una trappola: così ha tentato di dare fuoco all'ex a Verona

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura ieri mattina a Verona, dove una donna ha rischiato di essere arsa viva dal suo ex compagno. A correre in aiuto della vittima, impedendo che avvenisse la tragedia, è stato un giovane passante, che ha allertato le forze dell'ordine locali. Ad essere fermato è stato un 50enne cingalese, responsabile della terribile aggressione.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l'episodio si è verificato nel corso della mattinata di ieri, giovedì 1 agosto, intorno alle 11.30. La vittima è stata assalita in via Po, strada principale del quartiere Golosine, a Verona. A quanto pare si era data appuntamento con il suo ex compagno, un 50enne cingalese, che aveva chiesto di vederla per poter arrivare a un chiarimento.

Non immaginando minimante ciò che sarebbe accaduto, la vittima si è presentata all'incontro, venendo però aggredita da quello che un tempo era stato il suo compagno. Una volta che si sono trovati di fronte, l'uomo ha tirato fuori una bottiglia di benzina, e ha gettato il contenuto addosso alla donna. L'intento di quel gesto è stato chiaro. Probabilmente il soggetto intendeva dare fuoco alla ex compagna, anche se per il momento non si hanno a disposizione tutti i dettagli.

Fortunatamente la scena è stata notata da un passante, che non ha esitato a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto si sono presentati gli agenti della polizia di Stato, che hanno trovato la donna molto scossa. Con lei si trovava anche il giovane testimone che aveva dato l'allarme. Nessuna traccia, invece, del responsabile, che si era dato alla fuga.

Il fermo

Ascoltato il racconto della donna e del giovane, gli agenti si sono subito attivati per rintracciare il responsabile. Come prova dell'aggressione, sul posto è stata rinvenuta proprio una bottiglia di benzina.

L'intervento dei poliziotti è stato tempestivo,

tanto che già nel pomeriggio di ieri il responsabile, un 50enne cingalese, è stato riconosciuto e fermato con l'accusa di. Gli inquirenti sono certi che l'uomo abbia agito con premeditazione.