"Vendetta". Vandalizzata la targa dedicata alle vittime delle foibe

Qualcuno ha imbrattato la targa dedicata dal Comune di Firenze alle vittime delle foibe, distruggendo oltretutto anche la corona d'alloro posta in occasione delle celebrazioni della scorsa settimana. A denunciare quel che è avvenuto proprio nelle scorse ore nel capoluogo della Toscana è stata la sezione locale della Lega, con i consiglieri leghisti che non hanno nascosto l'irritazione per l'episodio e hanno chiesto a chi amministra una "stretta" sui controlli. Stando a quanto ricostruito, l'autore (o gli autori) del raid vandalico avrebbero agito durante le ore notturne, per sfruttare l'assenza di testimoni.

Sul cartello che indica il nome della via, ovvero "Largo martiri delle foibe", è stata aggiunta con il pennarello indelebile la parola "vendetta", mentre al tempo stesso è stato depennato il termine "martiri". Indizi che sembrerebbero condurre a esponenti del mondo anarchico o dell'estrema sinistra extra-parlamentare. Va detto, per dovere di cronaca, che l'amministrazione di centrosinistra ha preso le distanze dall'accaduto, condannando il gesto tramite l'assessore Maria Federica Giuliani e assicurando tanto la ripulitura della targa imbrattata quanto l'impegno ad individuare i colpevoli. Il Carroccio, però, chiede un impegno maggiore per il presente e per il futuro da concretizzarsi attraverso un controllo più capillare dell'intera zona, anche con l'implemento del sistema di videosorveglianza. Anche perché non si tratterebbe di un avvenimento inedito, a quanto pare.

La "stoccata" della Lega al Pd