Respinti dalla discoteca investono i buttafuori: la follia dei due fratelli a Roma

Si sono presentati all'ingresso della discoteca nella speranza di ottenere il via libera ed entrare, ma sono stati respinti e hanno perso la testa. Così i due fratelli a Roma hanno deciso di vendicarsi: sono saliti a bordo dell'auto e hanno messo nel mirino i due buttafuori, che pochi minuti prima avevano detto "no" al loro accesso nel locale, provando a investirli con la Smart. Scene da Far West davanti agli occhi increduli dei presenti in via degli Argonauti, alla Garbatella.

Una dinamica che però non è apparsa insolita. I due fratelli romani, di 25 e 27 anni, sono noti per disordini e problemi che in passato avrebbero già creato all'interno delle discoteche. Chi li conosce ha raccontato che " danno fastidio alle persone e cercano sempre di azzuffarsi ". Stando a quanto riferito da Il Messaggero, entrambi avrebbero precedenti per reati di vario tipo (da quelli contro il patrimonio allo spaccio di stupefacenti).

Non a caso i buttafuori, appena hanno visto i due mettersi in fila per prendere parte alla serata nel locale, li hanno invitati ad allontanarsi e hanno comunicato che non sarebbero potuti entrare. Inevitabilmente è scattata una breve discussione, che si è placata nel giro di pochi minuti. Quella che sembrava una lite risolta, però, si stava per trasformare in dramma. I fratelli sono saliti sulla macchina; il 25enne ha schiacciato l'acceleratore e si è diretto verso l'ingresso della discoteca.

Con riflessi e prontezza, i buttafuori sono riusciti a salvarsi e a non farsi investire, ma hanno riportato comunque delle lievi ferite in seguito alla caduta a terra. I fratelli sono poi scappati nella speranza di far perdere le proprie tracce e di restare impuniti. Tuttavia la fuga è durata solo poco tempo: a stretto giro i carabinieri, messi al corrente su quanto accaduto, hanno rintracciato entrambi mentre stavano provando a tornare a casa.

I ragazzi sono stati fermati dai militari e arrestati per tentato omicidio in concorso. Al ragazzo al volante, risultato positivo all'alcol test, è stata contestata anche la guida in stato di ebbrezza.

Le immagini di videosorveglianza sono al vaglio delle autorità per ricostruire nei minimi particolari la dinamica della vicenda. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 per sottoporre i buttafuori alle cure mediche del caso. Il gesto folle non ha avuto conseguenze drammatiche, ma resta la gravità del gesto dei due fratelli.