Vercelli, accoltellato dopo una lite, muore a 58 anni. Fermata la compagna

Un furioso litigio è sfociato in omicidio all'interno di un'abitazione di Vercelli, dove nella serata di ieri, martedì 27 febbraio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. La vittima, secondo quanto riferito dalle autorità locali, è il 58enne Tiziano Colombi, residente a Quinto Vercellese. A quanto pare in queste ore è stata fermata la compagna, che verrà ascoltata dagli inquirenti.

La lite, poi l'accoltellamento

Stando alla ricostruzione fornita sino ora, l'aggressione si è verificata nella serata di ieri all'interno dell'abitazione della donna, sita in corso XXVI Aprile, in zona Aravecchia, nel centro cittadino. A quanto pare fra i due ci sarebbe stata una furiosa lite, poi sfociata in aggressione. Non si conoscono ancora le esatte dinamiche della vicenda, ma il 58enne è stato a un certo punto raggiunto da diverse coltellate alla schiena. Si parla di almeno dieci fendenti inferti con un oggetto contundente.

L'aggressione si sarebbe verificata intorno alle 19.30, stando al racconto di alcuni testimoni. Colombi andava quasi tutti i giorni a trovare la compagna, ma fino a ieri nessuno si sarebbe accorto di dissapori fra i due. Non ci sarebbero stati segnali di sorta. Si ignorano dunque le cause che possono aver portato all'aggressione, sfociata poi in omicidio. Secondo alcune indiscrezioni riportate da FanPage, sarebbe stata proprio la compagna della vittima ad avvertire i soccorsi, quando si è resa conto della gravità della situazione.

Purtroppo, malgrado il tempestivo intervento del 118, non è stato possibile fare nulla per Colombi. La donna, invece, è stata trasportata in ospedale, dal momento che presentava a sua volta delle ferite da taglio, nel suo caso alle mani. Gli agenti di polizia hanno raggiunto la compagna del 58enne al nosocomio, per ascoltare la sua versione dei fatti.

Il fermo

A quanto pare in mattinata la donna, risultata essere la 60enne Rosa Comito, è stata messa in stato di fermo. Nelle prossime ore verrà ascoltata dal pubblico ministero.

La comunità è sotto choc per quanto accaduto a Tiziano Colombi, infermiere del reparto di Cardiologia dell'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Raggiunto dagli inviati del portale online TgVercelli, il cardiologo Sergio Macciò non è riuscito a contenere il dolore per la perdita. Andrea Barone, compagno di scuola di Colombi, si è invece detto sconvolto. I pensieri di tutti sono rivolti all'anziano padre della vittima.