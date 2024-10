La vergogna sulla tomba di un bambino: ecco cosa hanno fatto

Dalla pagina Facebook Consulta Padovana

Una storia inaccettabile quella che arriva da Padova, dove qualcuno avrebbe rubato i giochi lasciati in ricordo sulla tomba di un bambino morto per leucemia. A denunciare il terribile episodio, che ha indignato la comunità, è l'organizzazione civica Consulta Padovana. La speranza è che chi si è impossessato dei giocattoli decida di restituirli.

Il dolore di una famiglia

Questa è la triste storia di Tristan Poropat, un bambino di neppure 4 anni, morto troppo presto a causa della leucemia. Una ferita insanabile mamma Luana e papà Manuel, che hanno dovuto dire addio al loro piccolo. A questa coppia di genitori era rimasta solo una tomba su cui piangere. Una tomba su cui erano stati lasciati alcuni dei giochi amati dal loro bimbo, come i pupazzetti dell'uomo ragno, gli elicotteri, i gadget della Juventus e le macchinine di varie dimensioni. Giocattoli che la famiglia aveva donato a Tristan nella speranza di regalargli un sorriso e alleviare, almeno per un momento, la sua sofferenza.

Questi doni, una volta scomparso il piccolo Tristan, sono stati deposti sulla sua tomba, nel piccolo cimiterò di Montà. Purtroppo, nelle ultime settimane, qualcuno avrebbe sottratto proprio le macchine. Perché? Una domanda a cui si fa difficoltà a trovare una risposta. Perché fare una cosa del genere?

Manuel, il papà di Tristan, ha deciso di rivolgere un appello al ladro. Chi ha portato via le macchinine di suo figlio può essere un bambino o un ragazzo privo di valori e di educazione, oppure potrebbe essere un adulto, e allora la situazione è addirittura più grave.

L'appello