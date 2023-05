Vestito da donna, abusa di un minorenne sul treno: choc a Milano

Ha approfittato del fatto che nello scompartimento in cui si trovava la vittima non ci fosse nessun altro oltre loro due, poi è entrato in azione e ha molestato il ragazzino: accusato di violenza sessuale su minore, un 36enne travestito da donna è stato arrestato a Milano nelle scorse ore.

Cosa è accaduto

L'episodio si è verificato all'interno di un treno regionale durante la giornata di ieri, lunedì 22 maggio. Il 15enne, stando a quanto riferito da Il Giorno, stava facendo ritorno da scuola, quando, all'incirca all'altezza della stazione di Milano Bovisa, è stato avvicinato da una persona.

Come dichiarato dallo stesso ragazzino al pubblico ministero durante la propria denuncia, in quel momento all'interno dello scompartimento in cui stava viaggiando non c'era nessun altro passeggero, almeno in apparenza.

L'approccio

Quella che sembrava essere una donna, ha raccontato la vittima, quantomento per l'aspetto esteriore e per i vestiti che aveva indosso, si è avvicinata a lui durante il tragitto con l'iniziale intenzione di scambiare quattro chiacchiere. "Io ho solo risposto alle sue domande" , ha puntualizzato agli inquirenti il 15enne ricostruendo le fasi di approccio.

A un certo punto la sua interlocutrice avrebbe iniziato a diventare più insistente, prima chiedendogli di ottenere i suoi contatti social, e quindi avvicinandosi fisicamente fino a molestarlo in modo esplicito. Turbato da quanto gli stava accadendo, il giovane ha abbandonato il suo posto e si è allontanato dallo scompartimento, mettendosi alla ricerca di qualcuno che potesse aiutarlo. Dopo aver intercettato il controllore all'interno del convoglio, il 15enne gli ha raccontato ciò che gli era accaduto poco prima, facendo scattare l'allarme.

L'arresto del responsabile

Il capotreno ha quindi contattato prontamente le forze dell'ordine, che sono intervenute sul treno per bloccare il responsabile e far scattare le manette ai suoi polsi. Il responsabile, un 36enne travestito da donna, è stato portato via dagli uomini della Polfer e quindi denunciato per il reato di violenza sessuale su minore. Il pubblico ministero di turno Simona Ferraiuolo ne ha disposto il fermo, inoltrando poi al giudice per le indagini preliminari la richiesta di convalida e di custodia cautelare in carcere per l'uomo.