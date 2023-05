Vetrine rotte e naso spaccato al barman, la notte folle dello youtuber

Il proprietario del locale in cui si sono verificati i fatti, il "Monkeys" in zona piazza della Repubblica a Milano, ancora non riesce a capacitarsi di ciò che è accaduto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 maggio: protagonisti in negativo della vicenda sono il noto youtuber "Corse" e due amici con cui stava trascorrendo la serata.

"Sono arrivato quando c'era già la polizia e ho visto le vetrate del mio locale distrutte" , dichiara a Il Giorno Stefano Scopa, "il mio barman aveva il naso rotto e una cliente, una mia amica era ferita alla testa. Non ci ho visto più, sono stati due poliziotti a calmarmi" . I suoi dipendenti gli hanno raccontato per filo e per segno cos'era accaduto in quelle fasi concitate: una versione confermata anche dalle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza interna del locale.

Cosa è accaduto

"Sono arrivati per bere, ma dopo un po', probabilmente ubriachi, hanno iniziato a fare casino e hanno spaccato una bottiglia" , prosegue il titolare del "Monkeys". "Il direttore di sala gli ha detto di non esagerare" , spiega, "all'inizio hanno chiesto scusa, poi hanno fatto di peggio, hanno persino pisciato nel cestino della carta in bagno" . La situazione è quindi degenerata nel momento in cui i dipendenti del locale hanno cercato di allontanare i tre facinorosi. "Hanno iniziato ad essere aggressivi e a minacciare i clienti" , racconta Scopa, "dicevano cose come 'tiriamo fuori le lame', 'uscite che vi tagliamo', ' ci scappa il morto'".

Inutile ogni tentativo di riportare alla calma i giovani da parte del barman. "Una cliente, mia amica, ha provato a dividerli e uno di loro le ha dato un pugno in testa, facendola cadere, e poi hanno colpito il barman rompendogli il naso" , precisa il proprietario del locale, "aveva graffi al braccio e lividi sulle gambe" . Sia il dipendente che la donna intervenuta sono finiti al pronto soccorso, ricevendo prognosi dai 7 ai 15 giorni. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto, peraltro, hanno trovato addosso allo youtuber e a uno dei suoi amici "due coltelli a serramanico di 15 e 17 centimetri".

Lo youtuber Corse

Tutto questo mentre lo youtuber riprendeva tutto con una videocamera GoPro. "Volevano fare uno stupido video da pubblicare sul canale, dove mettono tra l’altro contenuti spesso borderline" , dichiara ancora Scopa. " Dovreste vederli, sono video in cui si danno fuoco, si buttano in acqua, camminano sui cornicioni dei palazzi. In uno vanno da alcuni poliziotti con una bustina di cocaina in mano".

Peraltro, ci tiene a sottolineare il proprietario del locale, nessuno dei suoi dipendenti ha trattato male i tre giovani, che hanno proseguito col loro show anche dopo l'arrivo delle forze dell'ordine. "Hanno continuato a istigare e provocare, sia noi che gli agenti. Si sentivano protetti dal fatto di avere una telecamera, lì com'erano", conclude con amarezza il titolare del "Monkeys", "tre ragazzini italiani, puliti, in camicia... non mi tolgo dalla testa che Corse continuava a dire che per lui era un gioco".

Le scuse

Lo youtuber, che ha già dei precedenti di polizia, si è successivamente scusato. "Diceva che lui non c'entrava, che erano stati i due amici a spaccare tutto e a picchiare il barman" , rivela Scopa, "che lui non è il tipo di persona che devasta un locale e che non dovrebbe andarci di mezzo". "Gli ho risposto che i video mostravano bene che era stato lui a incitarli e che in quanto personaggio pubblico doveva metterci la faccia".