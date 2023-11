La corsa in monopattino poi lo schianto: 49enne finisce in coma

Era sul monopattino elettrico ma, a un certo punto, avrebbe perso il controllo. A cadere dal mezzo, a Milano intorno alle 2 di notte, è stato un uomo di 49 anni che ha picchiato la testa ed è finito in coma. Il 49enne stava viaggiando senza difficoltà finché non è giunto all’incrocio tra via Farini e via Ugo Bassi e qui sarebbe successo qualcosa di strano. L’uomo non sarebbe stato più in grado di proseguire col monopattino al punto da perdere l’equilibrio e cadere a terra. Le prime ricostruzioni non hanno ancora stabilito se la vittima abbia perso il controllo perché si è distratto o se invece sia stato colto da un malore dato che, secondo i rilievi tecnici dei carabinieri, non ci sarebbe stato nessuno scontro con altri veicoli. Il 49enne è stato trasportato all’ospedale Niguarda in condizioni gravissime e a quanto pare non sarebbe fuori dal pericolo di vita.

Un caso analogo si è verificato un anno fa, sempre nel capoluogo lombardo e la dinamica è la stessa. A essere stato coinvolto nell’incidente è stato un adolescente di 16 anni che si trovava sul monopattino elettrico insieme ad un amico ed era proprio quest’ultimo a trovarsi alla guida, mentre il 16enne era il passeggero. I due stavano viaggiando in viale Bianca Maria, zona che si trova nella circonvallazione esterna della città, e stavano andando in direzione di viale Majno, uno delle principali strade del centro di Milano che collega Porta Venezia a piazza Cinque Giornate. Per cause che non sono mai apparse del tutto chiare, a un certo punto, l’amico che guidava il mezzo ha perso il controllo di questo, provocando la caduta sua e del 16enne. Anche in questo, i rilievi tecnici effettuati dalle forze dell’ordine e l’analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza hanno escluso scontri con macchine o altri mezzi. La caduta per il 16enne è stata molto violenta dal momento che ha battuto il capo e ciò gli ha provocato un trauma cranico che l’ha indotto al coma. Gli operatori sanitari del 118, una volta giunti sul posto, hanno trasportato il ragazzino all’ospedale Policlinico, non distante dal luogo in cui è avvenuto l’incidente, ed è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Nel 2022, gli incidenti che hanno coinvolto chi viaggia in monopattino sono stati 16, un aumento del 77,8% rispetto al 2021. L’indice di mortalità tra chi usa questo veicolo è di 1,1 decessi ogni 100 incidenti.