"Vieni con me". E la ragazza tenta di rapire una bimba: arrestata

"Vieni via con me". Questo è quanto avrebbe affermato una giovane donna nel momento in cui avrebbe tentato di rapire una bambina di un anno a Imperia. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, quando nella zona di Oneglia, in largo Sabatini, nei pressi di una farmacia - tra urla e richieste di aiuto da parte dei genitori - sono poi arrivati i carabinieri che sono riusciti a bloccare la donna e riconsegnare la piccola alla coppia.

La ragazza, apparentemente poco più che adolescente e vestita con abiti da runner, secondo alcuni testimoni citati dal Corriere della Sera, avrebbe inizialmente fissato la piccola e poi l'avrebbe convinta a seguirla. Dopo di che, appena è stato scoperto quale fosse la propria intenzione, ha aggredito il padre della bambina cercando di portarla via da lui. I militari sono riusciti a bloccarla mentre la ragazza dava ancora in escandescenze: è stata immobilizzata e bloccata a terra mentre continuava a mostrare segnali di evidente irritazione.

L'intervento dei carabinieri del 118

Come riporta Il Secolo XIX, inoltre, la ragazza è stata successivamente portata al comando provinciale di Imperia in stato di fermo e, in un secondo istante, accompagnata in ospedale per una serie di test clinici (anche tossicologici). I militari stanno ancora cercando di ricostruire i dettagli della vicenda. Rimane infatti da chiarire se la ragazza fosse una conoscente della famiglia oppure se il tentato rapimento sia da collegare a uno stato di alterazione dovuto a problemi psicofisici. Oltre ai carabinieri, sono giunti così anche i soccorsi della Croce Rossa di Imperia e il 118 che hanno calmato la giovane, prima che venisse accompagnata in caserma, e portato i familiari della bambina - i quali erano ancora in stato di choc per quanto accaduto - in ospedale per le cure del caso.

L'urlo della giovane: "Datemi la bambina"

In merito alla presunta rapinatrice fermata nell'immediatezza del fatto, il comando provinciale mantiene per il momento il massimo riserbo. Si tratterebbe di una ragazza giovanissima - forse addirittura una minorenne - attualmente in via di identificazione. Al momento dell'episodio contestatole avrebbe esclamato ad alta voce la frase "datemi la bambina". Alcune persone sono state ascoltate come testimoni dai carabinieri confermando lo stato confusionale della protagonista della vicenda. Stante agli ultimi aggiornamenti, non sarebbe stata ancora contestata alcuna ipotesi di reato. Un rapporto preliminare sarà inviato domani mattina alla procura dal comando provinciale dei carabinieri.