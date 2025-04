Violenza sessuale su studentessa: arrestato un prof mentre fa lezione

Ascolta ora 00:00 00:00

Un arresto choc mentre si trovava a scuola di fronte ai suoi alunni: un docente di un istituto superiore di Pontedera, in provincia di Pisa, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale e molestie nei confronti di una studentessa che all'epoca dei fatti era minorenne. Il professore si trova adesso agli arresti domiciliari.

Quali sono le accuse

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un insegnante prossimo alla pensione che, oltre ad aver commesso abusi nei confronti di una giovane studentessa, si sarebbe anche reso protagonista di " condotte inopportune nei confronti di altre studentesse ". Anche se la notizia è venuta a galla nella giornata odierna l'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine alcune settimane fa con l'esecuzione di un'ordinanza cautelare " all'interno della scuola " dove è stato arrestato. Secondo alcune fonti, al docente sarebbe stato sequestrato anche il telefono cellulare, forse per ricercare eventuali altri indizi inerenti la vicenda.

Gli episodi contestati

Anche se le violenze e molestie risalirebbero all'anno scolastico 2021-22, la denuncia è stata raccolta dagli inquirenti nel 2024 con l'esecuzione dell'ordinanza cautelare disposta dal tribunale: a fine mese, invece, si terrà l'incidente probatorio. L'avvocato difensore del docente è Andrea Massaini di Fucecchio (Firenze). Il docente, intanto, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente. " Sono sempre stato corretto ", avrebbe dichiarato l'accusato. Da quel che emerge dalle indagini, la presunta vittima e altre due compagne di classe che hanno testimoniato in merito alla vicenda, in passato avrebbero accusato anche un altro professore.

Le molestie a lezione

L'apertura dell'inchiesta si è resa possibile grazie alla segnalazione (una querela) della preside dopo il racconto di un insegnante di sostegno che, a sua volta, aveva avuto la confidenza da parte della presunta abusata minorenne. La giovane ha spiegato a chi segue le indagini di essere stata molestata più volte durante le ore di insegnamento (si parla di presunti palpeggiamenti e particolari attenzioni), quindi in classe, per poi arrivare anche a molestie fisiche come hanno raccontato le testimoni.

È per questo insieme di elementi che la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per l'insegnante che sono stati eseguiti nelle scorse settimane (nel mese di febbraio). La vicenda, in ogni caso, è ancora molto lontana dall'essere chiarita: in tal senso risulterà determinante quanto emergerà dall'incidente probatorio di fine aprile.