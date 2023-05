Cade dalla finestra di una scuola a Pescara: 12enne in gravi condizioni

Momenti di grande paura questa mattina a Pescara, dove una ragazzina di 12 anni è precipitata dalla finestra di una scuola media, risultando poi gravissima. Sul terribile episodio indagano ora le forze dell'ordine, che dovranno ricostruire le dinamiche della vicenda e cercare di comprendere se si sia trattato di un incidente, oppure se sia stato un gesto volontario.

Terrore a scuola

Il fatto, secondo quanto ricostruito sino ad ora dalle autorità locali, si è verificato intorno alle 9:20 di stamani presso la scuola 11 Febbraio '44 di via strada Colle Pineta, a Pescara.

Stando a quanto dichiarato dall'insegnante della classe di cui fa parte da 12enne, la ragazzina aveva detto di avere bisogno di prendere una boccata d'aria, e per tale ragione si era avvicinata alla finestra. In poco tempo, la tragedia. La studentessa è improvvisamente caduta dal primo piano, facendo un volo di almeno 5 metri.

Subito dopo il terribile evento si è scatenato il panico ed è stato diramato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, allertati dal personale scolastico, ed è stato fatto il possibile per stabilizzare la ragazzina. A seguito della violenta caduta, la 12enne è risultata purtroppo grave e, dopo le prime cure effettuate in emergenza, è stata trasferita in ambulanza e quindi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Pescara.

Le indagini

A raggiungere la scuola media 11 Febbraio '44 di via strada Colle Pineta anche i carabinieri con i colleghi della polizia. Agli uomini in divisa spetterà il compito di ricostruire i fatti, e stabilire se la giovane è caduta dalla finestra a causa di un incidente, o se invece non si sia trattato di un atto volontario. Al momento viene presa in considerazione ogni ipotesi, anche se si esclude il coinvolgimento di altre persone.

Come sta la piccola

Non si sa molto delle condizioni in cui versa adesso la ragazzina, che sta ricevendo in queste ore le cure dei medici dell'ospedale di Pescara. Gli operatori sanitari hanno sottoposto la piccola a una Tac per individuare la presenza di eventuali traumi riportati dopo la rovinosa caduta. Gli accertamenti, dunque, sono in corso, e la 12enne è costantemente monitorata.