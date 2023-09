Gli islamici vincono il bando per la moschea a Milano. L'allarme: "Diventerà un ghetto"

A breve inizieranno i lavori per la realizzazione della moschea in via Esterle a Milano. L'associazione culturale islamica che ha vinto il bando del Comune è riuscita nell'intento di far sgomberare gli occupanti abusivi che da anni tenevano sotto scacco gli bagni pubblici della zona di via Padova. Un'impresa mai riuscita ai tanti comitati e privati cittadini che svariate volte hanno tentato di liberare quell'edificio per restituire dignità alla città e al quartiere: bastava che venisse approvato un progetto di costruzione di una moschea.

Ovviamente, i residenti di via Padova si dicono contrari alla realizzazione di un luogo di culto islamico in un'area che ha già una fortissima caratterizzazione straniera e che con questo ennesimo favore rischia di completare la sua trasformazione in un ghetto. Per questa ragione, raccogliendo le proteste dei cittadini, oggi la Lega si è presentata davanti agli ex bagni pubblici di via Esterle per proporre una raccolta firme atta a bloccare i lavori.

" I cittadini sono contrari: dopo 7 anni di occupazione abusiva da parte di centri sociali e immigrati irregolari, si aspettavano una riqualificazione dell'area ", spiegano i promotori Silvia Sardone, eurodeputato e consigliere comunale della Lega, Samuele Piscina, segretario provinciale Lega Milano e consigliere comunale, ed Edoardo Solazzo, capogruppo della Lega in Municipio 2. Spiegano, infatti, di aver proposto anni fa che l'edificio diventasse il comando della polizia locale per il Municipio 2: " Invece la sinistra ha dato l'ok allo sgombero, dopo anni di lassismo, solamente perché l'area è destinata a moschea. Quest'area non è adeguata e non ha i requisiti per la realizzazione di un luogo di culto islamico ".