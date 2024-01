Volo spostato di 24 ore, passeggeri di Wizzair festeggiano Capodanno all'aeroporto di Bari

Non era certo quello il modo in cui avrebbero voluto festeggiare l'arrivo del nuovo anno, dato che nella notte del 31 sarebbero già dovuti essere da tempo a destinazione: senza perdersi d'animo, nonostante lo spostamento di 24 ore a cui si sono aggiunti ulteriori rinvii, i passeggeri del volo Bari-Budapest della compagnia di Wizzair hanno deciso di festeggiare insieme il Capodanno con brindisi, balli e trenino all'aeroporto internazionale Karol Wojtila.

In realtà i viaggiatori sarebbero dovuti decollare alla volta dell'Ungheria nella tarda serata dello scorso sabato 30 dicembre: la partenza prevista per le ore 22.30, tuttavia, non è mai avvenuta. Dopo aver effettuato tutte le operazioni preliminari ed essere saliti a bordo del vettore Wizzair, per i circa 200 passeggeri è arrivata un'inattesa doccia fredda. A causa di non ben precisati "problemi tecnici", infatti, la compagnia aerea ha comunicato loro che la partenza sarebbe stata rimandata. I presenti sono stati quindi fatti scendere nuovamente a terra, rimanendo a lungo nella zona delle partenze senza che nessuno, né Wizzair né il personale dell'aeroporto di Bari, li tenesse al corrente di quanto stava accadendo e di cosa ne sarebbe stato del loro volo. Dopo una snervante attesa è arrivata la comunicazione ufficiale: l'aereo per Budapest non sarebbe potuto decollare come previsto. I viaggiatori sono quindi stati trasferiti in albergo, nell'attesa della nuova partenza, fissata per le ore 17.00 di domenica 31 dicembre. Un orario un po' "al limite" ma comunque compatibile con la possibilità di festeggiare l'arrivo del 2024 nella capitale ungherese come pianificato.

Tutto risolto, quindi? Neppure per sogno, dato che Wizzair ha rimandato ancora una volta il decollo: volo stavolta posticipato alle ore 21.55, almeno in linea teorica, per cui il Capodanno ungherese iniziava a diventare sempre più una chimera.