"Da voltastomaco", le blatte invadono Milano: una situazione da brivido

Milano invasa dalle blatte. Da alcune settimane, infatti, una vera e propria colonia di scarafaggi avrebbe colonizzato piazza Sant'Alessandro, uno dei gioielli della città meneghina. Il tutto, fra l'altro, a brevissima distanza dal Duomo.

Il video choc

A denunciare la grave situazione è Il Giorno, che quest'oggi ha pubblicato un video in cui si vede chiaramente lo stato di degrado in cui versa la zona. Giusto il tempo di calare il sole, poi, con l'arrivo del crepuscolo, le blatte escono allo scoperto, riversandosi sul selciato e sulle scalinate della chiesa di Sant’Alessandro, un edificio costruito nel lontanissimo IX secolo, ma poi riprogettato da Binago e Richino a partire dal 1601. Un tripudio di bassorilievi e decorazioni seicentesche deturpato dall'immagine degli scarafaggi che passeggiano indisturbati sulla bella scalinata. A questo è ridotta la Milano della giunta Sala. Le blatte sono centinaia, com'è possibile vedere nel filmato proposto da Il Giorno.

A quanto pare sono già due settimane che la situazione sta andando avanti. Le immagini hanno provocato grande indignazione, e non solo per lo stato in cui si trova piazza Sant'Alessandro, ma anche per il fatto che a soli cinque minuti di distanza si trova il Duomo e nulla vieta agli insetti di spostarsi.

Gli scarafaggi sono proprio ovunque. Sulle scale della chiesa, vicino ai tombini. Sono così tanti che qualcuno viene addirittura calpestato da qualche ignaro avventore. Bisogna però impegnarsi per non notarli, visto il numero e le colonie che riescono a fornare. Ecco cosa vedono non solo i milanesi, che non meritano di assistere a un tale scempio delle loro piazze, ma anche i turisti. Qualcuno, ancora ignaro, si siede sui gradini della chiesa, per poi allontanarsi un secondo dopo, quando si rende conto degli ospiti indesiderati.

Le proteste

Al momento, per quanto disperata, la situazione rimane contenuta. Le blatte, almeno per ora, non si sono allontanate dall'area intorno alla chiesa. Si spostano solo per raggiungere la spazzatura lasciata dai locali e recuperata ogni giorno dal servizio di raccolta rifiuti di Amsa.

I titolari di bar, pub e ristaranti sono preoccupati. "I residenti hanno già protestato con il Comune, ma finora non si è mosso niente" , spiegano a Il Giorno. " Di giorno non se ne vede neanche uno, ma di notte è un'invasione. Un vero schifo. Per fortuna se ne stanno lì, sulla scalinata della chiesa e vicino al locale non abbiamo problemi, però è una cosa che va risolta al più presto ".