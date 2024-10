WinforLife, vinta una rendita di 3mila euro al mese per 20 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

La fortuna corre su una ruota che gira in continuazione è questa ha “baciato” un giocatore del punto vendita Sisal La Pietra Azzurra situato in Via Giardini, 141 a Fiumalbo di Modena. Durante il concorso N° 4937 delle ore 13 di questo giovedì 18 ottobre, WinforLife Classico ha infatti decretato il vincitore del vitalizio numero 473 assegnato dal Gioco della Rendita.

La vincita, 3mila euro al mese per 20 anni, è stata realizzata con una giocata

da 1 euro e la combinazione centrata dal fortunato vincitore è stata: 1 – 7 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20. Numerone: 14.Il regolamento completo del gioco e tutte le informazioni sono disponibili su: https://www.winforlife.it