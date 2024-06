Wizz Air, sei nuovi voli da Malpensa

Ascolta ora 00:00 00:00

Wizz Air lancia sei nuove rotte internazionali dall’aeroporto di Milano Malpensa, confermando l'impegno nel potenziare la sua presenza strategica nello scalo gestito da Sea e in Italia.

Le nuove rotte collegheranno Milano a Valencia, Malaga, Varsavia, Larnaca, Rzeszów e Danzica. Tutti i voli saranno operati con aeromobili Airbus A320 offrendo così oltre 50 collegamenti da Milano verso le destinazioni europee con oltre 10.000 posti settimanali in più tra andata e ritorno. In totale, Wizz Air porta sul mercato quasi 600.000 posti all’anno a tariffe accessibili.

Non solo, da settembre 2024 Wizz Air aumenterà le frequenze settimanali su cinque destinazioni già operative da Milano: Sharm El-Sheikh, Barcellona, Madrid, Suceava e Chisinau.

"Queste nuove rotte da Milano sono un segnale del nostro impegno continuo nel fornire opzioni di viaggio convenienti e accessibili per i passeggeri italiani - spiega Tamara Nikiforova, Corporate communication manager di Wizz Air -. Siamo entusiasti di espandere la nostra rete e di continuare a collegare Milano con alcune delle destinazioni più popolari in Europa.

Questi nuovi collegamenti offriranno ai viaggiatori la possibilità di scoprire nuovi luoghi e vivere esperienze indimenticabili”.I voli verso le nuove destinazioni da Malpensa sono giàsul sito ufficiale di Wizz Air e tramite l'app mobile della compagnia.