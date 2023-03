Wunder Mrkt, il mercato delle meraviglie, torna a Milano

Non poteva che essere un luogo come la ex fabbrica della Bovisa con la sua struttura maestosa e ricca di storia, ad ospitare Wunder Mrkt, la prossima domenica, 5 marzo 2023, una intera giornata da trascorrere nel mercato delle meraviglie. L’ingresso è libero, dalle ore 11.00 alle 21.00.

Ad accogliere i visitatori sarà la magia della musica live e concerti (il djset di Otto, i live degli Spirit Hot Five dell'Hot jazz Club, Johnny Burgin & The Gudfellas) e dello spettacolo per burattini, (l'esibizione della Compagnia Burattini Aldrighi e il loro spettacolo "Farse Meneghine" con Arlecchino, Brighella e l'immancabile Meneghino), dei colori del vintage e dell’artigianato, dei sapori del cibo dalla colazione all’aperitivo; da acquistare anche vinili, rari oggetti di design e opere d’arte. Saranno oltre cento gli espositori, che provengono da tutta Italia.

Un appuntamento mensile, creato da Wunder Mrkt che porta gli appassionati visitatori alla scoperta dei quartieri e degli spazi messi a disposizione, scelti per il loro valore storico e sociale, come ad esempio BASE, Fabbrica Orobia, Spirit De Milan, Villa Borromeo Visconti Litta, l’Ippodromo del Galoppo di Milano, la Torneria, le Cavallerizze, Cargo e Scalo di Porta Genova. Ma anche a vivere momenti di intrattenimento e di aggregazione, alla scoperta della storia e della creatività, dei luoghi d’origine degli oggetti; un mercato che pone al centro il valore del fatto a mano e del riciclo nella creazione di nuovi oggetti oppure nell’idea del recupero di quelli già esistenti, in quanto unici, tra questi: tarocchi dedicati alla felicità, lampade realizzate con antichi legni e canapa, l’alfabeto dell’amore, box equilibrismi realizzate con scatole di recupero che diventano quadri da appendere, le immancabili tshirt stampate a mano, e moltissimo altro.

Importante diventa la sostenibilità rispetto ai consumi, più attenta all’ambiente, la possibilità di dare una seconda vita a un capo e diminuire gli sprechi. Inoltre sostiene l’artigianato italiano, locale, la creatività, preferendo i manufatti di altissima qualità al mercato internazionale.

Wunder Mrkt nasce nel 2015 da un’idea di Le Cannibale e New Girls, con l’intento di creare un appuntamento per chi è alla ricerca dell’oggetto che parli del nostro passato, che sappia emozionarci e trasportarci. Dove tutti, grandi, giovani e piccini possono vivere momenti di spensieratezza, partecipare a laboratori loro dedicati (Workshop di giardinaggio creativo per i bambini da 4 anni in su) e rientrare a casa con un oggetto caro.

L’oggetto vintage ha sempre affascinato per il suo valore che ci riporta all’epoca della sua creazione e anche all’appartenenza nella sua vita passata. A dire il vero il termine "vintage", di origine francese, era stato dapprima attribuito ad alcuni vini che invecchiando diventano più pregiati, allo stesso modo, oggetti e prodotti della cultura e del costume, acquistano valore con il passare del tempo. Si sta parlando dei capi di abbigliamento, dei gioielli, degli accessori, degli oggetti di designer e artisti, delle automobili, della famosa Vespa, per la maggior parte diventate opere esposte nei musei. Oggi c’è grande interesse per pezzi iconici tanto da ispirare le collezioni degli stilisti e dei designer dell’oggetto.

Non sono solo i mercatini ad attirare ma anche negozi esclusivi del vintage, nella città di Milano ce ne sono di bellissimi, come ad esempio il fantastico spazio di Contro Corrente, nella trafficata via Teodosio, dell’Architetto Roberto Miele, dove la sua grande passione e la sua continua ricerca sanno proporre continuamente rari oggetti di design ma anche le ceramiche e i vetri della nonna, i tessuti e i ricami d’altri tempi, che ci fanno subito sentire “a casa”.