Dopo 10 ore di attesa, se ne va dal pronto soccorso. Ma il 60enne muore

Una morte inattesa nel mezzo di alcuni accertamenti. Sembrerebbe quanto accaduto a un 60enne questa mattina all’alba, dopo essere stato per circa 10 ore al pronto soccorso di Andria. Il condizionale è d’obbligo naturalmente, ma una nota del nosocomio indicherebbe che il paziente si sarebbe allontanato volontariamente prima di sottoporsi ad alcuni accertamenti.

I fatti: il 60enne si sarebbe recato all’ospedale “Lorenzo Bonomo” della città pugliese il 15 dicembre alle 18.20 perché soffriva di un dolore al braccio. Ne sarebbe uscito alle 4 del mattino del giorno successivo, ma a pochi metri dall’ospedale avrebbe accusato un malore. A nulla è valso l’intervento con l’ambulanza del 118, che non ha potuto che constatarne il decesso. Seguita, come detto, dalle indagini dei carabinieri: la volontà è quella di stabilire l’esatta dinamica dei fatti e, naturalmente, valutare eventuali responsabilità.

Intanto però l’Asl Bt ha diffuso una nota in cui vengono forniti alcuni dettagli: “ L’uomo è stato accolto al pronto soccorso domenica pomeriggio alle ore 18.20 per cefalea in crisi ipertensiva, in stato etilico - scrive il dottor Ernesto La Salvia, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d’Urgenza dell’ospedale Bonomo - Il paziente è stato immediatamente trattato. Alle 18.30 è stato visitato dal medico del nucleo avanzato e trattato con più farmaci. Successivamente, alle ore 23.55, è stato sottoposto a una tomografia computerizzata ”.

Il paziente sarebbe quindi stato chiamato alle 4.28 per una nuova valutazione programmata, risultando però assente. “ Si è accertato che si era allontanato, dopo aver chiamato un parente affinché venisse a prenderlo, nonostante il parere contrario del medico ”, questa la chiosa nella nota.

In altre parole, l’azienda sanitaria tiene a specificare che il paziente sarebbe stato seguito secondo le procedure previste e che l’allontanamento dalla struttura sarebbe avvenuto in autonomia e contro il parere del personale sanitario.