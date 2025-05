Il corpo senza vita e le tracce di sangue: giallo su una 60enne trovata morta a Fregene

Ascolta ora 00:00 00:00

Il corpo di una donna di circa 60 anni Stefania Camboni, è stato trovato senza vita, questa mattina, all'interno della sua abitazione, una piccola villa in via Agropoli a Fregene località sul litorale nord di Roma.

Il ritrovamento

A ritrovare il corpo della donna è stato il figlio che abita in una porzione separata della villa. Non avendo notizie della madre, si è recato nella sua abitazione per sincerarsi delle condizioni, trovandola morta. È stato lui a lanciare l'allarme e, sul posto, sono accorsi i carabinieri che hanno dato il via alle indagini. Dai primi elementi raccolti si ipotizzerebbe l'omicidio che potrebbe essere avvenuto nella notte, ma la situazione resta al vaglio della procura di Civitavecchia. Nella casa sono state trovate numerose tracce di sangue.

Le ipotesi

Sul caso non si esclude l'omicidio. Sono ancora in corso i rilievi degli investigatori nell'abitazione della sessantenne. Dalle primissime informazioni, sembra che vivesse da sola in una porzione di una villetta dove c'è anche l'abitazione del figlio con la moglie. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

L'interrogatorio

Sono stati ascoltati a lungo dai carabinieri del nucleo investigativo di Ostia, il figlio di Stefania Camboni, la donna di 60 anni trovata morta in casa nel villino e Fregene, e la compagna dell'uomo. Secondo quanto apprende LaPresse, la sessantenne litigava da tempo con il resto della famiglia per questioni ereditarie.

Il marito della vittima,, che in passato aveva giocato a calcio con la squadra del Maccarese e poi con le giovanili della Lazio, è morto nel 2020. Il figlio, che ha trovato il corpo della madre, è impiegato come guardia giurata all'aeroporto di Ciampino. La procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto l'autopsia sul corpo della donna.