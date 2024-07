Abbandonò la madre invalida per andare in vacanza: arrestata per omicidio volontario

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata arrestata con l'ipotesi di reato per omicidio volontario aggravato la 49enne che, a giugno di quest'anno, aveva abbandonato la madre invalida per andare in vacanza con i figli. L'anziana, Margherita Battazza, di 84 anni, era morta di fame e sete in conseguenza dell'abbandono. Secondo gli investigatori, l'indagata stava progettando la fuga durante il periodo trascorso ai domiciliari. Nell'abitazione di quest'ultima sarebbe stato trovato, infatti, un quaderno con alcuni appunti relativi all'acquisto di un biglietto e agli oggetti che le sarebbero serviti per camuffare la sua identità.

Il ritrovamento del cadavere

Lo scorso 18 giugno, i carabinieri della compagnia di Montelibretti (Roma) si recarono a casa dell'84enne per notificarle un atto. Non ricevendo alcuna risposta, né al telefono né al campanello, e insospettiti da un forte odore che proveniva proprio dall'appartamento dell'anziana, decisero di fare dei controlli. Dopo essersi introdotti all'interno dell'abitazione da una finestra aperta, i militari trovarono il corpo senza vita della donna. Il cadavere era coperto in parte da un lenzuolo. Il medico legale deputato all'autopsia accertò che il decesso risaliva ad alcuni giorni prima del macabro ritrovamento e che, verosimilmente, l'84enne era morta di stenti.

I sospetti sulla figlia

Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Monterotondo e coordinate dalla Procura di Tivoli, hanno consentito agli investigatori di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti della figlia convivente dell’anziana, che peraltro non era autosufficiente. I successivi accertamenti hanno appurato che la 49enne aveva lasciato la madre da sola in casa, senza acqua né cibo, per andare i vacanza con i figli in Abruzzo.

L'arresto

In principio la 49enne era stata accusata di abbandono di incapace, circostanza per la quale il gip aveva ritenuto sufficiente la misura cautelare dei domiciliari. Ma poi lo scenario è cambiato e la posizione della donna si è aggravata.

gravemente indiziata

Sicché nella mattinata di sabato 20 luglio i carabinieri hanno notificato all'indagata l'ordinanza che dispone la custodia cautelare in: sarebbe "", scrive l'Adnkronos, del reato di omicidio volontario aggravato. Gli investigatori sono convinti che la donna stesse progettando una fuga, visto che durante la perquisizione nella sua abitazione sarebbero emersi alcuni elementi a suffragio di questa ipotesi.