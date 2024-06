Abbandona la madre invalida e va in vacanza. Lei muore di stenti a 84 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Avrebbe lasciato da sola in casa la madre anziana, invalida e non autosufficiente, per andare in vacanza con i figli in Abruzzo e la donna sarebbe morta di stenti. È l'accusa nei confronti di una 49enne che, nei giorni scorsi, è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di abbandono di incapace. La vittima, una pensionata di 84 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Montelibretti (Roma) lo scorso 12 giugno. Il cadavere era coperto in parte da un lenzuolo.

L'indagine

Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Monterondo e coordinate dalla Procura di Tivoli, sono partite in seguito al ritrovamento del cadavere. La mattina del 12 giugno, i militari della stazione di Montelibretti si sono recati a casa dell'anziana per notificarle un atto. Non ricevendo alcuna risposta, né al telefono né al campanello, e insospettiti da un forte odore che proveniva dall'appartamento, hanno deciso di fare dei controlli. Girando attorno al perimetro dell'edificio hanno notato che c'era una finestra aperta, da cui poi sono si sono introdotti nell'abitazione. Una volta dentro, i carabinieri si sono imbattuti nel cadavere dell'anziana: era riverso sul pavimento, coperto da un lenzuolo.

L'anziana morta di stenti

Il medico legale ha accertato che il decesso risale ad alcuni giorni prima del ritrovamento. Verosimilmente l'84enne sarebbe morta di fame e sete. I successivi accertamenti hanno consentito di fare luce su quanto accaduto e scoprire che la figlia 49enne dell'anziana, deputata alla cura della madre e sua convivente, l'aveva abbandonata da sola in casa per andare in vacanza in Abruzzo con i figli piccoli.

Il giallo del lenzuolo

Stando a quanto riporta l'Adnkronos, a carico dell'indagata ci sarebbero gravi elementi indiziari in ordine al reato ascritto, ovvero quello di abbandono di incapace. La pensionata, non solo sarebbe stata abbandonata in casa senza acqua né cibo, ma non aveva neanche un cellulare per poter chiamare i soccorsi.

Resta ancora da capire se qualcuno abbia coperto il cadavere prima del ritrovamento, visto sul corpo senza vita della pensionata c'era un lenzuolo. Intanto la figlia di 49 anni si trova ai domiciliari: il gip del tribunale di Tivoli ha convalidato il fermo.