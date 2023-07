La violenza dei rom sui poliziotti: accerchiati e pestati coi bastoni

Accerchiati ed aggrediti a bastonate da alcuni rom, dopo aver fermato un ragazzo di 25 anni imparentato con una delle famiglie del campo nomadi della zona di Torino Mirafiori. Questa la disavventura occorsa nelle scorse ore a due agenti della polizia, i quali hanno rimediato a seguito dell'aggressione una prognosi di circa dieci giorni. Stando a quanto riportato dalla stampa piemontese, alla base di questa vicenda ci sarebbe un inseguimento concretizzatosi in precedenza. I poliziotti sono infatti intervenuti dopo aver notato la presenza di un camper che sfrecciava a velocità sostenuta per le strade del capoluogo del Piemonte, raggiungendo nel giro di poco tempo il mezzo in questione. Gli esponenti delle forze dell'ordine si sono quindi messi sulle tracce del veicolo, guidato dal venticinquenne sopracitato. Una fuga rocambolesca, a quanto pare: nel vano tentativo di seminare gli inseguitori, il giovane avrebbe tra l'altro urtato anche la pensilina di una fermata del tram, danneggiandola mentre faceva retromarcia.

E sempre con l'obiettivo di dileguarsi, quest'ultimo aveva a quanto pare pensato di raggiungere al più presto il campo nomadi situato fra via Scarsellini e via Poma, nel quartiere di Mirafiori. Gli operatori, dopo aver chiamato i rinforzi, sono ad ogni modo riusciti a fermare il venticinquenne, accertando come stesse oltretutto guidando senza patente. Il ragazzo è perciò stato arrestato con le accuse di resistenza, lesioni e danneggiamenti. A quel punto però, gli agenti sarebbero stati circondati da diversi rom animati da intenzioni tutt'altro che amichevoli: alcuni nomadi non ancora identificati li avrebbero a quanto pare minacciati, prima di passare direttamente dalle parole ai fatti e colpirli con dei bastoni.