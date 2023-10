Accoltella una donna e scappa: ricercato un uomo

Ennesima aggressione a una donna nel nostro Paese, nello specifico a Martina Franca in provincia di Taranto, dove una 48enne è stata accoltellata durante una lite con un uomo nei pressi di una Renault Clio. Non è ancora chiaro se la donna fosse appena uscita dall'auto o se fosse in procinto di entrarvi. La dinamica è ancora allo studio delle forze dell'ordine e la donna, seppure ferita gravemente, non è morta. È stata però trasferita in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove si trova in questo momento in cura.

Originaria di Cisternino, la donna è stata colpita al torace e al collo, quindi si teme per la sua vita. Il suo aggressore, di cui non è stata ancora nota l'identità, subito dopo l'assalto col coltello è fuggito a bordo di un'altra auto e di lui si sono perse le tracce ed è tutt'ora ricercato dalle forze dell'ordine. I militari sono comunque riusciti a individuare l'auto a bordo della quale l'uomo è scappato ma, per il momento, lui non è stato individuato. Il cerchio si è comunque stretto attorno all'aggressore, che potrebbe essere individuato già nelle prossime ore. Viste le prime informazioni sulla dinamica di quanto accaduto, è lecito supporre che i due si conoscessero anche se non è chiaro se ci sia, o ci sia stato in passato, un legame affettivo tra loro. I sospetti sono caduti per ora sull'ex marito della donna. I due sono separati e l'auto dell'uomo è stata rinvenuta poco distante da dove si è consumato il tentato omicidio, e lui è irreperibile.

Sono state le urla della donna aggredita a richiamare l'attenzione del passanti, che capendo la gravità dell'accaduto hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Le indagini sono affidate alla compagnia dei carabinieri di Martina Franca, che nelle prossime ore non dovranno solo individuare il colpevole ma anche stabilire la dinamica e, soprattutto, il movente. Per il momento l'accusa nei confronti dell'uomo è di tentato omicidio. Oltre alle testimonianze di persone che hanno assistito alla scena sono state acquisite le immagini di telecamere di videosorveglianza della zona.