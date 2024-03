Accoltellata a morte dal marito davanti alla figlia piccola, l'orrore a Roma

Arriva da Roma la notizia di un nuovo terribile caso di femminicidio. Nel corso della serata di ieri, sabato 16 marzo, una donna cinese di 37 anni è stata uccisa a coltellate dal marito. Una storia a dir poco atroce se si considera che il terribile omicidio è avvenuto alla presenza della figlia della coppia, una bambina di soli cinque anni che riporterà inevitabilmente i traumi dell'atroce violenza a cui ha assistito.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato nella serata di ieri a Roma, zona del Quadraro, in via Livilla. La coppia di coniugi stava discutendo animatamente all'interno della loro abitazione quando, guidato dalla furia, l'uomo ha afferrato un coltello e colpito a morte la moglie, la 37enne Li Xuemei.

L'allarme è stato dato dai vicini, spaventati dalle grida e dai rumori, intorno alle 23.00. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato locale, che sono entrati in casa e hanno trovato la 37enne distesa sul letto, dove si stava allargando una pozza di sangue. Per lei non è stato possibile fare nulla, se non constatare il decesso ormai avvenuto. Insieme alla donna si trovava solo una bambina di cinque anni, figlia della coppia. La piccola, sotto choc, è stata debitamente assistita. Nessuna traccia del marito, che aveva già lasciato l'edificio. Da un primo controllo effettuato sul cadavere, a uccidere la donna sarebbe stato un fendente sferrato al torace.

L'arresto

Compresa la situazione, i poliziotti hanno dato immediato avvio alle ricerche del responsabile. Le testimonianze dei vicini, che hanno raccontato di una furiosa lite fra i due coniugi, hanno consentito agli inquirenti di ricostruire un quadro preciso della situazione. Fortunatamente il marito della vittima è stato rintracciato in breve tempo. L'uomo, un cittadino cinese di 36 anni, è stato localizzato in via dei Consoli e arrestato dagli agenti della Squadra mobile.

Il soggetto si trova in stato di fermo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.