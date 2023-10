Acerra, tragico incidente stradale. Morti i genitori, gravi i figli

Tragico incidente stradale la scorsa notte ad Acerra, in provincia di Napoli. Nell’impatto hanno perso la vita un uomo e una donna di circa 60 anni, mentre i loro due figli, gravemente feriti, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La loro prognosi resta ancora riservata.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 di notte in via Volturno, alla periferia di Acerra, nelle vicinanze del rione Tappia. La famiglia stava rientrando a casa, dopo una serata trascorsa fuori, a bordo di una Fiat 600 bianca, quando si è scontrata con una Opel Astra guidata da un uomo di circa 40 anni. Sul posto, sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Acerra, che indagano sulla vicenda, i carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna e il personale del 118.

Stando alle prime indiscrezioni, dopo l'impatto i due genitori sarebbero stati sbalzati all'esterno dell'abitacolo, finendo in un terreno privato vicino. Purtroppo, per loro non c’è stato nulla da fare, i coniugi sono morti sul colpo e per estrarre i loro corpi dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Afragola. Quanto al conducente dell’Opel Astra, di Acerra come le altre quattro persone coinvolte nello schianto, non ha riportato ferite importanti. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto al drug-test e, risultato positivo, è stato fermato per “omicidio stradale”. Il sospetto è che l'uomo possa aver consumato cocaina prima di mettersi alla guida.

Intanto la comunità di Acerra, sotto choc, si stringe al dolore delle famiglie distrutte da questo tragico incidente e si aggrappa alla speranza che i due fratellini possano essere salvati.

Quella appena trascorsa sulle strade campane è stata una notte di sangue, perché sulla tangenziale di Benevento altre due persone hanno perso la vita in un incidente. Le vittime, come riportato da Irpinia News, sono una sessantaquattrenne e un ottantatreenne originari di Sant’Angelo All’Esca, in provincia di Avellino. I due, morti sul colpo, viaggiavano sulla stessa auto, una Opel Corsa di proprietà di una Onlus di Mercogliano che, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro una Citroen e una Mercedes.