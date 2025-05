Afragola, morta la 14enne scomparsa. Dove l'hanno trovata

Martina Carbonaro

È stata trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola la sera di lunedì 26 maggio. Il corpo senza vita di Martina Carbonaro era nell'alloggio abbandonato del custode del campo sportivo, abitazione ormai in disuso da tempo, adiacente allo stadio Moccia di Afragola. A ritrovare il cadavere della ragazzina all'interno dello stabile diroccato, al culmine di una attività di indagine e di ricerche ininterrotte, sono stati i carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Adesso le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, procedono per omicidio.

Ipotizzano l'omicidio i carabinieri e la Procura di Napoli Nord che stanno indagando sulla morte di Martina e tra i sospettati c'è l'ex fidanzato che ha qualche anno in più di Martina, il quale dalla scorsa notte è in caserma. Già nel primo pomeriggio i militari dell'arma stavano ispezionando il luogo dove poi è stato trovato il cadavere della giovane, e tra le persone che abitano nelle adiacenze dell'ex stadio e le mamme si rincocorrevano voci di un presunto ritrovamento, prima del corpo e poi degli indumenti della giovane.

"Siamo tutti profondamente addolorati per l'orrore dell'inaccettabile morte di una adolescente di 14 anni, a cui è stato tolto il diritto di vivere". È l'amaro commento del sindaco di Afragola Antonio Pannone. "È una immane tragedia che sconvolge la nostra comunità - dice ancora il primo cittadino - di fronte alla barbarie di chi non rispetta la libertà e la dignità femminile. Esprimo alla famiglia di Martina il più profondo cordoglio della Città di Afragola e sono certo che nulla resterà di intentato nelle indagini in corso per assicurare alla giustizia il responsabile di un delitto così efferato".

"Ringrazio i Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale per la professionalità e la tempestività dimostrate sul piano operativo con il coordinamento della Prefettura e dell'autorità giudiziaria e con il supporto dell'efficiente sistema di videosorveglianza comunale".