Aggredisce un medico, arrestato 35enne. Schillaci: "Inaccettabile"

Avrebbe preteso il ricovero immediato della moglie nel reparto di Neurologia del Policlinico di Bari e, non accettando la risposta dei medici che suggerivano di recarsi prima in pronto soccorso, avrebbe aggredito prima verbalmente una dottoressa, minacciandola, e poi avrebbe colpito con un pugno al volto un altro medico intervenuto per supportare la collega e riportare la situazione alla calma.

L’uomo, un 35enne incensurato, è stato arrestato in flagranza dalla polizia con l’accusa di lesioni ai danni di personale sanitario. Posto ai domiciliari su disposizione del pm di turno, comparirà oggi davanti al giudice per convalida e processo per direttissima. «Vicinanza e piena solidarietà» ai due medici aggrediti è stata espressa dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha parlato di «episodi inaccettabili. Chi aggredisce un medico che opera nel Servizio Sanitario Nazionale aggredisce lo Stato» afferma il ministro in una nota. «La violenza contro chi ogni giorno si prende cura dei cittadini, soprattutto dei più fragili, è semplicemente intollerabile» prosegue. «Proprio per questo, come Governo, siamo intervenuti per inasprire le pene nei confronti di chi aggredisce il personale medico. Bene che l’azienda abbia già detto che li tutelerà anche in sede legale. Non possiamo e non dobbiamo - conclude Schillaci lasciare solo il nostro personale». «Nessuna tensione può mai giustificare la violenza contro chi ogni giorno lavora per la salute dei cittadini» interviene il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.

Stando a quando ricostruito dai poliziotti e raccontato nella denuncia dei medici aggrediti, la paziente, accompagnata dai familiari, si sarebbe presentata direttamente nel reparto di Neurologia, dove era già seguita, chiedendo un ricovero immediato a causa di un

peggioramento delle proprie condizioni cliniche. La dottoressa di guardia le ha spiegato che i ricoveri vengono disposti solo dopo la valutazione clinica effettuata in pronto soccorso e secondo i percorsi assistenziali previsti.