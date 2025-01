Aggredito e sbranato dai suoi cani. Come hanno trovato il veterinario

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarebbe stato aggredito dai suoi cani Patrizio Donati, il veterinario di 72 anni trovato morto nel giardino della sua abitazione a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, domenica 19 gennaio. L'uomo, stimato professionista e allevatore di alani, aveva alcune ferite al collo compatibili con i morsi di animale. La procura di Busto Arsizio, che ha aperto un fascicolo sulla vicenda, non ha ancora disposto l'autopsia. La salma sarebbe stata affidata ai familiari.

La tragedia

A fare la macabra scoperta è stata la moglie di Donati che, attorno alle ore 15 di ieri pomeriggio, di ritorno a casa ha trovato il marito disteso in giardino. La donna ha allertato immediatamente il 118, ma per il 72enne non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto era già morto. Come riporta l'Ansa, l'ipotesi al vaglio degli investigatori è che l'uomo sia stato assalito e sbranato dai suoi due alani. Tuttavia non si può escludere che abbia avuto un malore fatale prima dell'eventuale aggressione.

Le indagini

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Legnano. La ricostruzione è molto complessa poiché non ci sono testimoni oculari del drammatico accaduto. Al lavoro anche i tecnici del servizio veterinario regionale dell'Ats che hanno prelevato i due alani per tenerli sott'osservazione in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Secondo le prime informazioni, i cani non si sarebbero mai mostrati aggressivi né con il proprietario né con gli estranei.

Chi era il veterinario

Soprannominato "il re degli alani", Patrizio Donati aveva ottenuto decine di premi e riconoscimenti per il suo lavoro. Veterinario e allevatore di lungo corso, il noto professionista era un punto di riferimento per tutto mondo cinofilo. Oltre allo studio veterinario di Cerro Maggiore, nel 2007 aveva fondato l'allevamento "La baia azzurra". Tanti in queste ore hanno voluto ricordarlo con un messaggio o una foto sui social, tra cui la Società Italiana Alani.

