Lo sci, il violoncello, il cinema. Chi sono i tre ventenni morti nell'incidente ad Asiago

Sono tre i ventenni morti nell'incidente della notte tra sabato 18 ottobre e domenica 19 ottobre ad Asiago, nel vicentino, in cui sono rimasti feriti altri due coetanei. A quanto si apprende, l'auto è uscita di strada autonomamente. I due giovani estratti vivi dall'auto sono stati portati in ospedale, il più grave a Bassano del Grappa e l'altro ad Asiago. Gli altri tre sono stati estratti dall'auto già deceduti.

Le vittime sono Nicola Xausa, di Lusiana Conco dove viveva insieme ai genitori e ai tre fratelli, Riccardo Gemo, residente a Creazzo, entrambi del 2005. Il primo aveva compiuto vent'anni lo scorso 8 ottobre, mentre il secondo li avrebbe compiuti il 7dicembre Le due promesse dello sci frequentavano lo Ski College Veneto. Studenti dell'istituto di turismo Follador de Rossi, Xausa era appassionato di sci alpino e violoncello, mentre Gemo - oltre ad amare lo sci - aveva la passione del cinema. I due avevano compiuto vent'anni pochi giorni fa. La terza vittima è Pietro Pisapia, residente a Lusiana Conco, del 2004.Avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 16 dicembre.

I feriti - entrambi del 2004 - sono stati portati in ospedale. Il primo, quello più grave e portato in codice rosso a Bassano, è stato sbalzato fuori dall'auto nell'impatto. Il secondo, che a quanto si apprende sarebbe fuggito dal luogo dell'incidente, è stato portato in codice giallo su Asiago. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco, oltre agli operatori sanitari del Suem.

I cinque ragazzi avevano festeggiato il compleanno di uno dei feriti.

Sembrerebbe che una delle telecamere di videosorveglianza abbia ripreso la tragedia.

Al momento il video, già nelle mani della Procura, pare abbia documentato la Peugeot 207 arrivare ad altae poil'aiuola spartitraffico, poi locon ladella rotonda. L'impatto, talmente forte, ha catapultato l'auto oltre la rotonda, finendo rovesciata.