Air show, pilota di elicottero muore investito da un'autocisterna

Doveva essere un fine settimana di festa ma si è trasformato in tragedia per quanto accaduto questa mattina all'Air show presso l'Aeroporto dei Parchi di Preturo della città de L'Aquila: Paolo Dal Pozzo, 41enne di origine di Varese e secondo pilota di un elicottero del 118, è morto a causa di un camion cisterna in manovra e finito sotto le ruote. Immediati i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: la polizia del capoluogo abruzzese è già a lavoro per indagare sull'incidente e accertare le responsabilità.

Le circostanze della tragedia

Secondo le ricostruzioni di chi si trovava sul posto, la tragedia si è consumata a causa di un'autocisterna che stava effettuando normali operazioni di routine all'interno dello scalo aeroportuale come il rifornimento di carburante nei vari velivoli presenti in pista. È possibile che durante la manovra fatale, il conducente non si sia accorto che dietro di lui si trovasse il pilota per la pessima visibilità causata da un'angolo cieco e la visibilità molto scarsa anche dagli specchietti presenti sul mezzo. È stata chiaramente annullata e sospesa ogni manifestazione prevista per oggi tra le quali spiccava il volo rappresentativo, intorno alle ore 12, delle Frecce Tricolori.

"Notizia sconvolgente"

" La tragica notizia che ha sconvolto quella che doveva essere una giornata di festa all'Aquila rende tristi tutti noi. A nome personale dell'intera giunta regionale porgo il cordoglio alla famiglia del pilota del 118 che ha perso la vita all'aeroporto di Preturo ": sono queste le parole del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, parlando della morte del pilota Dal Pozzo avvenuta in tragiche circostanze nel primo giorno avvenuta nel corso della prima giornata dell'Air show.

" Sono profondamente rammaricato e colpito da questa nuova tragedia che investe il servizio di elisoccorso della Asl dell'Aquila. Tutta la mia solidarietà alla società Avincis e soprattutto le mie condoglianze alla famiglia del co-pilota morto in questo modo così tragico" . A dichiararlo all'Ansa è stato il responsabile del servizio 118 della Asl 1 Avezzano Sulmona, Gino Bianchi.

Chi era il pilota Dal Pozzo

Super esperto anche di sicurezza e ingegneria, il 41enne Paolo Dal Pozzo lavorava per la socieetà Avincis, azienda che si occupa dell'elisoccorso nella Regione Abruzzo.

Nato a Varese, nel suo passato ha fatto anche parte della Marina Militare ma non solo: a terra si è occupato di vari progetti tra cui lo sviluppo di programmi e software per fare formazione ai piloti di elicotteri oltre a essere un grande esperto di manutenzione. Come ricorda IlMessaggero, tra i suoi hobby preferiti c'era la fotografia.