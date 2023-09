Alberto e Daniel: ecco chi erano i due autisti del bus di migranti

Alberto Vella e Daniel Giudice, rispettivamente di 34 e 32 anni, sono morti questa notte sull'Autostrada A1 all'altezza di Fiano Romano. Erano gli autisti un autobus che stava portando 50 migranti da Porto Empedocle al Piemonte, dove gli stranieri sarebbero dovuti essere collocati nel piano di ridistribuzione. Ma per motivi ancora da accertare, all'altezza di un Autogrilli, il bus ha avuto uno scontro frontale con un camion e si è ribaltato.

Entrambi gli autisti erano dipendenti dell'azienda Patti Tour e originari di Favara, in provincia di Agrigento. Per Giudice, per altro, quella era la prima tratta coperta con l'azienda siciliana. Lavorava fino a qualche settimana fa in Lombardia ma quando gli è arrivata la proposta della Patti tour è stato contento di tornare a casa, nel suo paese, e non ci aveva pensato troppo prima di accettare. Fin dal 2019 era impiegato nell'azienda Autoguidovie di Milano, dove era approvato dopo un'altra esperienza precedente in Piscopo viaggi. Guidare era la sua passione al pari della città di Favara, dove tornava non appena poteva, quando lavorava al nord. Anche Alberto Vella era particolarmente attaccato al territorio e alle sue tradizioni e nel 2021 si anche era candidato come consigliere alle elezioni comunali con Fratelli d'Italia a Favara ma la sua candidatura non ebbe successo.