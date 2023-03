Trovato morto e legato in casa: l'ipotesi del gioco erotico finito male

È mistero sulla morte di Alessandro Gozzoli, 40enne di Bazzano (Bologna), trovato senza vita nella sua casa di Casinalbo (Formigine), in provincia di Modena. A fare la drammatica scoperta la sorella, entrata nell'abitazione dopo che l'uomo non le aveva risposto al telefono. Gozzoli era sul letto, legato con delle corde. Un'immagine a dir poco scioccante per i familiari.

Adesso si indaga per cercare di capire cosa sia accaduto.

Il ritrovamento

Il corpo è stato rinevenuto nel corso del pomeriggio di ieri, venerdì 10 marzo, intorno alle 17:30. Dato che il 40enne non si era presentato a lavoro e che per ore non aveva risposto al telefono, la sorella ha raggiunto la sua abitazione in via Bassa Paolucci.

Entrata in casa grazie a una copia di chiavi, la donna è andata in camera e lo ha trovato riverso sul letto, legato con più corde. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita, Alessandro Gozzoli era già morto da ore.

Sul posto i sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso, e i carabinieri del nucleo investigativo di Modena, ai quali si sono poi affiancati i colleghi di Sassuolo. A raggiungere l'abitazione in un secondo momento anche i medici legali e il pubblico ministero di turno.

Le indagini, considerata la tipologia di ritrovamento, sono state avviate subito. La zona è stata isolata e l'abitazione posta sotto sequestro. Acquisito il cellulare del 40enne, così i video registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in strada.

La varie ipotesi

Al momento non si esclude alcuna pista. Chi lo conosceva riferisce che Alessandro Gozzoli, impiegato come consulente del lavoro per uno studio di Modena, era un uomo affidabile, rigoroso, sempre sorridente. Non soffriva di alcuna patologia nota.

Fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti l'omicidio, oppure un possibile gioco erotico sfociato in tragedia. Chi si trovava con lui, potrebbe essersi allontanato dall'abitazione, dandosi alla fuga.

Sarà l'autopsia a rivelari quali siano state le effettive cause del decesso. Gli accertamenti dei catabinieri e degli specialisti di medicina legale sono andati avanti fino a ieri sera.