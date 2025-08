Alessandro Venier, oggi l'incarico per l'autopsia. La madre verso la perizia psichiatrica

Sarà conferito quest'oggi l'incarico per l'autopsia sulla salma di Alessandro Venier, il 35enne ucciso e fatto a pezzi nella villetta di famiglia a Gemona del Friuli dalla madre e dalla compagna lo scorso 25 luglio. Lo ha confermato all'Ansa il sostituto procuratore di Udine, Claudia Danelon, precisando che " l'effettuazione materiale dell'esame dalla disponibilità del professionista incaricato e dall'eventuale nomina di periti da parte delle due indagate. Da parte nostra c'è la richiesta della massima celerità per poter completare il quadro accusatorio ". L'avvocato Federica Tosel, che assieme al collega Francesco De Carlo difende Mailyn Castro Monsalvo, ha già annunciato che nominerà un proprio consulente di parte, mentre Giovanni De Nardo, legale di Lorena Venier, si riserva una decisione nelle prossime ore.

L'ipotesi della perizia psichiatrica

Nella serata di ieri, l'avvocato di Lorena Venier ha annunciato l'intenzione di chiedere la perizia psichiatrica per la propria assistita. La 61enne, di professione infermiera, si trova nel carcere femminile del Coroneo ed è guardata a vista dagli agenti della polizia penitenziaria, come da prassi in questi casi. " La ricostruzione fatta dalla mia assistita è quanto mai precisa e c'è piena assunzione di responsabilità ", ha precisato De Nardo. La donna è accusata di omicidio pluriaggravato in concorso con la nuora, vilipendio e occultamento di cadavere. A Mailyn Castro Monsalvo la procura contesta anche il reato di istigazione all'omicidio per aver, secondo l'ipotesi accusatoria, sollecitato la suocera ad uccidere il figlio.

Il delitto

La ricostruzione dell'efferato delitto ruota attorno alla macabra confessione della madre del 35enne. Nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip, la donna ha ammesso le proprie responsabilità, escludendo la nuora dalle operazioni di smembramento del cadavere. " Mi sono occupata da sola del depezzamento di Alessandro - ha raccontato - Ho utilizzato un seghetto e un lenzuolo per contenere il sangue e l'ho sezionato in tre parti ". Maylin, secondo la versione fornita dalla 61enne, l'avrebbe aiutata a trasportare i resti nell'autorimessa attigua alla casa, dove poi sono stati collocati all'interno di un barile coperto da uno strato di calce di viva.

Venite, mia suocera vuole uccidere suo figlio!

Cinque giorni dopo, la compagna di Alessandro Venier ha allertato i soccorsi: "", ha riferito all'operatore del 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, Lorena ha provato a mandarli via, rassicurandoli del fatto che non fosse successo nulla. Ma Mailyn è crollata e ha confessato.