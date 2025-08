"Dobbiamo ucciderlo". Così la mamma di Alessandro Venier e la compagna hanno pianificato il delitto

" L'unico modo per fermarlo è ucciderlo ". È quanto avrebbe detto Mailyn Castro Salvo, la compagna di Alessandro Venier, alla suocera, Lorena Venier, per convincerla ad ammazzare il figlio. Lo riporta l'Ansa in riferimento a ciò che sarebbe emerso dall'interrogatorio di convalida del fermo della 30enne di origini colombiane. Secondo l'accusa, la donna avrebbe incitato la mamma del 35enne a commettere l'efferato delitto, motivo per il quale le viene contestato anche il reato di istigazione all'omicidio. Entrambe le indagate rispondono di omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere. I capi d'imputazione sono aggravati dalla premeditazione, dal vincolo di parentela e dal fatto che il delitto si sia consumato alla presenza di un minore, la figlia di soli 6 mesi della coppia.

La testimonianza di Lorena Venier: "Temevo per mia nuora"

" La vita di Mailyn era in pericolo, non potevamo più attendere ". Sarebbe questo uno dei passaggi fondamentali della testimonianza resa da Lorena Venier nel corso dell'udienza preliminare di fronte al gip. La 61enne avrebbe temuto per l'incolumità di nuora e nipote, al punto da decidere di uccidere il figlio. Il movente " è da ricercarsi nelle dinamiche familiari ", ha detto all'Ansa l'avvocato Giovanni De Nardo, che difende la donna. Il legale ha chiesto per l'assistita il beneficio degli arresti domiciliari, avendo quest'ultima " fornito piena confessione e riferito ogni singolo dettaglio: non c'è dunque alcun rischio di inquinamento delle prove, né di fuga, visto che le due donne avrebbero avuto tutto il tempo di rendersi irreperibili, se solo lo avessero voluto, dal giorno del delitto, venerdì 25 luglio, alla richiesta di intervento delle forze dell'ordine, che hanno fatto direttamente loro, che risale a quasi una settimana dopo ". Il gip si è riservato sulla decisione.

Le fasi dell'omicidio

Secondo quanto ricostruito, il delitto si sarebbe consumato la notte del 25 luglio nell'abitazione di famiglia a Gemona, in provincia di Udine. Le due donne avrebbero tentato di narcotizzare Alessandro con farmaco sciolto nella limonata, poi mamma Lorena, che di professione è un'infermiera, gli ha fatto anche un'iniezione di insulina. Dopodiché entrambe avrebbero provato a soffocarlo a mani nude. Non riuscendovi, la compagna della vittima ha usato i lacci della scarpe per strangolarlo.

Dopo il decesso, sono iniziate le operazioni di occultamento del cadavere: il corpo è stato sezionato in tre parti e riposto all'interno di un bidone ricoperto da uno strato di calce viva. Giovedì 1 agosto, le indagate hanno chiamato il 112 e si sono costituite.