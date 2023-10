Ancora sangue sulle strade di Milano. Taxi investe pedone: gravissimo un 25enne

Un altro incidente gravissimo sulle strade di Milano. Un ragazzo di 25 anni è stato trasportato in coma all'ospedale Niguarda di Milano dopo che è stato investito da un taxi in piazzale Tripoli a Milano. L'incidente è avvenuto dopo le 21:30. Sul posto sono arrivato i soccorritori del 118 e la polizia locale che dovrà accertare l'esatta dinamica, in particolare se a passare con il semaforo rosso sia stato il taxi o il pedone. Si tratta del secondo incidente oggi in cui un pedone ventenne viene travolto da un'auto e si trova in gravissime condizioni.

Da ieri sera un altro ragazzo di 26 anni è ricoverato in ospedale dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava a piedi la strada. È successo nella notte tra sabato e domenica, precisamente poco dopo le 2.45 in via della Chiesa Rossa all'altezza del civico 81 lungo il Naviglio Grande. Una Dacia Sandero, con alla guida un 22enne, ha centrato ad alta velocità la vittima che è stata sbalzata di 18 metri dal punto dell'impatto. Il 26enne ha riportato vari traumi, soprattutto al bacino e alle gambe. Il conducente della Dacia - da quanto appreso - avrebbe detto aver visto all'improvviso il pedone in mezzo alla carreggiata e di non essere riuscito a evitarlo. I rilievi sono affidati alla Polizia locale che è al lavoro sull'analisi delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica.